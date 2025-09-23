Obavijesti

UHIĆENA ČETVORICA

Maloljetnici premlatili mladića (24) u Našicama, u pritvoru su. Mladić se bori za život u KBC-u

Piše Antonela Šaponja,
Maloljetnici premlatili mladića (24) u Našicama, u pritvoru su. Mladić se bori za život u KBC-u
Policijski automobil | Foto: Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija

Napadnuti mladić u napadu je zadobio teške i po život opasne ozljede, zbog kojih je zadržan na liječenju u Kliničkom bolničkom centru u Osijeku

Četvorica maloljetnika koji su brutalno pretukli mladića (24) u Našicama završili su u pritvoru i s kaznenom prijavom za nanošenje osobito teške tjelesne ozljede. 

UŽAS U SLAVONIJI Četvorica maloljetnika pretukla mladića (24) u Našicama: Bori se za život u osječkom KBC-u!
Četvorica maloljetnika pretukla mladića (24) u Našicama: Bori se za život u osječkom KBC-u!

Kako su izvijestili iz PU osječko-baranjske, do napada je došlo 21. rujna oko 3 sata ujutro ispred hotela u središtu Našica.

Napadnuti mladić u napadu je zadobio teške i po život opasne ozljede, zbog kojih je zadržan na liječenju u Kliničkom bolničkom centru u Osijeku.

