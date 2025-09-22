Četvorica maloljetnika pretukla mladića (24) u Našicama: Bori se za život u osječkom KBC-u!

Četvero maloljetnika napala su 24-godišnjaka u Našicama. Zadobio je teške i po život opasne ozljede te je na liječenju u KBC-u Osijek, izvijestili su iz PU osječko-baranjske. Nogama su mu zadali niz udaraca u glavu i tijelo.

Do napada je došlo 21. rujna oko 3 sata ujutro ispred hotela u središtu Našica.

Maloljetne napadače su identificirali i doveli u službene prostorije Policijske postaje Našice, gdje su uhićeni i u tijeku je kriminalističko istraživanje zbog osnova sumnje da su počinili kazneno djelo osobito teške tjelesne ozljede, stoji u priopćenju osječko-baranjske policije.