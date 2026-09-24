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NESREĆA U VODICAMA

Maloljetnici završili u bolnici. Vozili su motocikl u Vodicama, vozač auta oduzeo im prednost

Piše Iva Milotić,
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Maloljetnici završili u bolnici. Vozili su motocikl u Vodicama, vozač auta oduzeo im prednost
Ilustracija | Foto: Luka Antunac/PIXSELL
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Zbog izazivanja prometne nesreće, protiv 55-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Mladić s težim ozljedama je pušten na kućnu njegu, a drugi ima lakše ozljede

Dvojica maloljetnika ozlijeđena su u prometnoj nesreći do koje je došlo u srijedu ujutro u Vodicama, na županijskoj cesti 6286. Nesreća se dogodila oko 7.20 sati, kada je 55-godišnji vozač automobila zagrebačkih registarskih oznaka prilikom skretanja ulijevo prema Ulici Račice udario u motocikl koji se kretao iz suprotnog smjera. U trenutku sudara na motociklu su se nalazila dvojica maloljetnika. Prema informacijama šibensko-kninske policije, automobil je prednjim dijelom udario u bočnu stranu motocikla.

Obojica maloljetnika prevezena su u Opću bolnicu u Šibeniku. Mlađem vozaču motocikla liječnici su utvrdili teže ozljede, no nakon pružene pomoći pušten je na kućnu njegu. Njegov suputnik prošao je s lakšim ozljedama.

Zbog okolnosti nesreće protiv 55-godišnjeg vozača bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

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