Splitski policajci u velikoj akciji: Oduzeli više romobila, jedan vozač napuhao čak 2 promila

Makarska policija u četvrtak ujutro zaustavila je 29-godišnjaka koji je električni romobil vozio pod utjecajem alkohola. Vozač je odbio testiranje na droge, a alkotest je pokazao da u organizmu ima 2,01 promila alkohola. Policajci su ga odmah isključili iz prometa, izrekli mu privremenu zabranu sudjelovanja u prometu te mu oduzeli električni romobil. Muškarac je kažnjen zbog dva teška prometna prekršaja, piše PU splitsko-dalmatinska.

Policajci u Sinju u petak oko 23 sata zaustavili su električni romobil kojim je upravljala 14-godišnjakinja. Vozila je bez zaštitne kacige, a na romobilu je prevozila još jednu maloljetnicu, iako je to zakonom zabranjeno. Policija je utvrdila da je djevojčica počinila dva prometna prekršaja pa su joj oduzeli električni romobil. Protiv nje će podnijeti optužni prijedlog nadležnom sudu. Budući da je 14-godišnjakinja zatečena nakon 23 sata, o slučaju će biti obaviješten i Hrvatski zavod za socijalni rad.

Kaštelanska policija u subotu je tijekom kontrole prometa oduzela četiri električna romobila zbog niza prometnih prekršaja.

U Kaštel Novom oko 20 sati zaustavljen je 45-godišnjak koji je vozio romobil po površini na kojoj se nije smio kretati, a tijekom vožnje nije nosio zaštitnu kacigu. Kažnjen je prekršajno, a romobil mu je privremeno oduzet. Nešto kasnije, u Kaštel Starom, policija je zaustavila dvojicu 16-godišnjaka koji su upravljali električnim romobilima. I njima su romobili privremeno oduzeti, a protiv maloljetnika će biti podnesene prijave zbog počinjenih prekršaja.

Oko 23.50 sati zaustavljen je i 19-godišnjak koji je vozio bez kacige. Policija ga je sankcionirala zbog tri prometna prekršaja, a električni romobil mu je također privremeno oduzet. Policija je utvrdila kako su svi oduzeti romobili modeli koji mogu razviti brzine veće od 25 kilometara na sat i imaju jaču snagu motora od one dopuštene zakonom.

Policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske od 31. srpnja do 2. kolovoza proveli su pojačani nadzor prometa te su utvrdili ukupno 848 prekršaja. Najviše vozača kažnjeno je zbog vožnje pod utjecajem alkohola, takvih je bilo 193. Policija je evidentirala i 107 slučajeva prekoračenja brzine, 93 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 56 vozača koji su tijekom vožnje koristili mobitel te 25 slučajeva povezanih s neregistriranim i tehnički neispravnim vozilima.

Zabilježeno je i deset vozača koji su upravljali vozilom unatoč zabrani, šest onih koji su vozili prije stjecanja prava na upravljanje te još 358 ostalih prometnih prekršaja. Najveća koncentracija alkohola izmjerena je vozaču na području Hvara, koji je imao čak 3,46 promila. Najveća zabilježena brzina bila je 171 kilometar na sat. Šest vozača odbilo je testiranje na droge, devet ih je zadržano u posebnim prostorijama do prestanka djelovanja opojnog sredstva, dok je pet vozača uhićeno i privedeno na sud u žurnom prekršajnom postupku.

Policija je posebno nadzirala vozače koji su već ranije činili najteže prometne prekršaje. Kod četiri takva vozača utvrđena je vožnja pod utjecajem alkohola, nakon čega su svi smješteni u posebne prostorije i dovedeni nadležnom sudu u žurnom postupku.