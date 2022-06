Maloljetnik u Biogradu na Moru preminuo je od zastoja srca

Šesnaestogodišnji dječak iz Gline utopio se u petak oko 13.30 sati na plaži Soline u Biogradu na Moru. Iz PU zadarske stigla je dopuna jučerašnje potresne vijesti.

- Provedenom obdukcijom kao uzrok smrti utvrđen je zastoj srca, kazali su iz PU zadarske.

Provedenim očevidom utvrđeno je kako je ispred plaže Soline u moru maloljetnik plivao s prijateljima te se nakon nekog vremena odlučio vratiti sam na obalu.

Ubrzo je pronađen na površini mora u besvjesnom stanju te je odmah od strane drugih kupača iznesen na obalu gdje mu je pružena pomoć, a do dolaska Hitne medicinske pomoći. Unatoč pruženoj pomoći, maloljetnik je nažalost preminuo.

Drugi kupači su ga odmah iznijeli na obalu i pružili mu pomoć dok Hitna nije došla. Među njima je bio i Lukas, student medicine.

Student medicine pokušao ga spasiti

- Išao je plivati do bijelih plutača zajedno s prijateljima i na pola puta je stao. Vjerojatno je krenuo natrag na obalu kada mu je pozlilo. Čuo sam da je jedan čovjek koji je sjedio uz obalu to primijetio te skočio u more i povukao ga na obalu - rekao je te dodao kako je nastalo komešanje na obali, pa je pohitao vidjeti o čemu se radi.

- Netko je spominjao defibrilator i obzirom da sam student na 6. godini medicine, pohitao sam tamo da pomognem u reanimaciji. Jedna medicinska sestra također se našla tamo, ona je obavila najveći dio posla, učinili smo sve što smo mogli. I njegova nastavnica je čitavo vrijeme bila tamo. Svi su bili jako potreseni, ali nažalost, unatoč dugotrajnim naporima, ništa se nije moglo učiniti, a pokušali smo doslovno sve što smo mogli - rekao je za Zadarski.hr.

Hitna je stigla nakon pola sata, tvrdi Lukas, pa su nastavili s reanimacijom, no nije bilo uspjeha.

