Mama, jel idemo doma? Seke blizanke već čekaju krevetići

Prošlo je više od pola godine otkako su na svijet došle prve hrvatske sijamske blizanke spojene velikim dijelom trbuha, zajedničkim crijevima i jetrom. Nakon gotovo 15-satne operacije, 14 liječnika uspjelo ih je razdvojiti.

Bilo je to u ožujku, smjestili su ih u inkubatore. Do danas su se odlično oporavljale i zaslužile su upravo ono što njihovi roditelji iščekuju od početka - a to je da ih odvedu kući u Bušetinu kraj Virovitice.

Kristinu i Valentinu su mama i tata, ili barem jedno od njih, posjećivali svaki dan.

Mazili su ih i pazili, pričali s njima iako su bile u inkubatorima. Znali su da će osluškivanjem njihova glasa steći posebnu snagu i boriti se za što brži oporavak, a time i odlazak kući. Taj je dan napokon došao.

Jutros su mama Marija i tata Petar ranom zorom ustali kako bi već u 7 sati napustili kuću i pohrlili svojoj dječici u bolnicu.

Roditelji su tijekom njihova boravka u bolnici obnovili kuću u Bušetini kako bi bebe došle u potpuno renovirani dom i legle u prekrasne nove krevetiće, brižno pripremane za njih.

Medicinski tim koji je početkom ožujka u složenom zahvatu uspješno razdvojio sijamske blizanke u lipnju je primila i pohvalila predsjednica Hrvatske.

Operaciju je predvodio pročelnik Zavoda za dječju kirurgiju Tomislav Luetić, koji je tad rekao da se pretjeruje kad se kaže da su on i njegovi liječnici napravili povijesnu stvar.

Poželio je djeci brz oporavak, a sad mu se želja i ostvarila.

Kristina i Valentina napokon idu kući, a nedostajat će brojnim sestrama i liječnicima koji su se svakodnevno besprijekorno brinuli za njih.

Potvrdili su nam jučer u telefonskom razgovoru da bi blizanke bolnicu trebale napustiti danas oko 13 sati.

