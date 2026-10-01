Obavijesti

News

Komentari 6
FILIP DOBIO 35 GODINA

Mama mladića kojeg je ubio Zavadlav: Duboko sam razočarana presudom

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Mama mladića kojeg je ubio Zavadlav: Duboko sam razočarana presudom
ARHIVA - Na današnji dan 2021. Zavadlav je proglašen krivim, dobio 40 godina zatvora | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

"Kao majka svog pokojnog sina Jurice Torlaka, koji je zajedno s još dvojicom mladića izgubio život, duboko sam potresena i razočarana informacijom da je presuda Filipu Zavadlavu sada pravomoćna

Filip Zavadlav je proglašen krivim za trostruko ubojstvo u Splitu 2020. godine. Visoki kazneni sud prošle mu je godine kaznu smanjio s 40 na 35 godina, piše Dnevnik.hr.

Zavadlav i dalje negira da je počinio ubojstva, a korake za podnošenje tužbe može podnijeti u roku od mjesec dana.

Na presudu je reagirala i majka jedne od Zavadlavovih žrtava.

"Kao majka svog pokojnog sina Jurice Torlaka, koji je zajedno s još dvojicom mladića izgubio život, duboko sam potresena i razočarana informacijom da je presuda Filipu Zavadlavu sada pravomoćna.

SVE OPOVRGAVA Zavadlav i pravomoćno osuđen na 35 godina zatvora: 'Znao sam ih, ali nisam ih usmrtio'
Zavadlav i pravomoćno osuđen na 35 godina zatvora: 'Znao sam ih, ali nisam ih usmrtio'

Ne mogu se složiti s ovakvim ishodom i smatram da pravda za mog sina i ostale žrtve nije u potpunosti ostvarena. Za mene kao majku ovo nije samo sudski predmet i broj godina zatvora. Ovo je život mog sina koji je nasilno prekinut i obitelj koja će s tom boli živjeti do kraja života.

Žao mi je što se danas ponovno govori prvenstveno o pravima i nezadovoljstvu počinitelja, dok se premalo govori o nama koji smo ostali bez svojih najmilijih. I mi, obitelji žrtava, imamo pravo biti saslušani i imati osjećaj da je pravda zadovoljena.

Ne želim šutjeti i neću odustati od traženja odgovora. Zatražit ću pravnu pomoć i ispitati sve mogućnosti koje mi stoje na raspolaganju nakon pravomoćnosti ove odluke, uključujući mogućnost obraćanja Europskom sudu za ljudska prava, ako za to budu ispunjeni pravni uvjeti.

Molim medije da ne zaborave Juricu i ostale žrtve. Oni nisu samo imena u jednom sudskom spisu. Bili su sinovi, prijatelji, članovi obitelji i ljudi koji su imali svoje živote i budućnost.

Ja sam majka koja je izgubila sina i koja će tu bol nositi cijeli život. Tražim samo ono što svaka majka u ovakvoj situaciji traži - pravdu, dostojanstvo i da se ne zaboravi ono što se dogodilo.

Ovim putem zahvaljujem svim novinarima koji su pratili ovaj slučaj i koji će dati prostor i obiteljima žrtava da kažu kako se osjećaju", stoji u objavi koju potpisuje Milena Torlak, majka pokojnog Jurice Torlaka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Kako je Bandić bez ovlasti i bez suda 'slomio' štrajk prije 22 godine: 'On ga je i organizirao'
MIKIJEVE KUĆNE ČAROLIJE

Kako je Bandić bez ovlasti i bez suda 'slomio' štrajk prije 22 godine: 'On ga je i organizirao'

Jedini puta kada je Zagrebu prijetila potpuna paraliza zbog štrajka, Milan Bandić nije imao nikakve ovlasti za pregovore i nije bio gradonačelnik. Ali onda je izveo prekonoćni prevrat. Sudionici se 24sata prisjećaju drame...
VIDEO Zapalili škole i vozilo vatrogasaca, ravnatelja polili benzinom! Kaos u Francuskoj
ESKALIRALI PROSVJEDI UČENIKA

VIDEO Zapalili škole i vozilo vatrogasaca, ravnatelja polili benzinom! Kaos u Francuskoj

U Marseilleu je i napadnut ravnatelj, osim što su ga polijevali benzinom delikventi su ga i pretukli.
Dejan iz Srbije prije 65 godina izronio biser kraj Makarske. Sad ga je vratio: 'Tužna je priča...'
TREBAO JE BITI PRSTEN

Dejan iz Srbije prije 65 godina izronio biser kraj Makarske. Sad ga je vratio: 'Tužna je priča...'

Dejan Momirov (83) iz Srbije kao student je kraj Makarske izronio biser. Periske tad nisu bile zaštićene. Zbog tužne sudbine biser je završio u ladici i zaboravio je na njega. Sve dok nije vidio emisiju o ugrozi periski...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026