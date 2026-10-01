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Zavadlav i pravomoćno osuđen na 35 godina zatvora: 'Znao sam ih, ali nisam ih usmrtio'

Piše Bogdan Blotnej,
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Zavadlav i pravomoćno osuđen na 35 godina zatvora: 'Znao sam ih, ali nisam ih usmrtio'
Foto: Ivana Ivanovic
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Visoki kazneni sud u listopadu prošle godine smanjio mu je kaznu na 35 godina dugotrajnog zatvora. U kaznu mu je uračunato i vrijeme koje je proveo u istražnom zatvoru

Filipu Zavadlavu stigla je pravomoćna kazna, kojom je osuđen na 35 godina dugotrajnog zatvora za trostruko ubojstvo u Splitu. Kako doznaje RTL Danas, Zavadlavu je dostavljena odluka Vrhovnog suda kojom je potvrđena kazna, a informaciju je potvrdio njegov odvjetnik Toni Vukičević, koji ga je branio po službenoj dužnosti.

Nakon što je primio odluku suda, Zavadlav se telefonom javio RTL-ovu novinaru Dariju Todoroviću, autoru dokumentarca "Zavadlav" i suautoru dokumentarnog serijala "Dosje Jarak".

On i dalje osporava presudu. Tvrdi da ga nitko nije izravno vidio kako puca u trojicu, već da su svjedoci, prema njegovim riječima, vidjeli muškarca s automatskom puškom, dok su ga neki naknadno prepoznali na snimkama.

- Poznavao sam ubijene, ali ih nisam usmrtio - poručio je Zavadlav, tvrdeći da sud nije pravilno ocijenio dokaze te da je osuđen bez dovoljno pravnih temelja.

Nakon pravomoćnosti presude završava i angažman odvjetnika Tonija Vukičevića kao branitelja po službenoj dužnosti.

. Razočaran sam. Očekivao sam oslobađajuću presudu, a sada idem pisati ustavnu tužbu za koju imam rok od mjesec dana. Pisat ću je sam - rekao je Zavadlav.

SVI DETALJI ODLUKE SUDA Smanjili mu kaznu i obrazložili: 'Zavadlav nije bio neubrojiv, a ni ubojstva nisu bila teška...'
Smanjili mu kaznu i obrazložili: 'Zavadlav nije bio neubrojiv, a ni ubojstva nisu bila teška...'

Slučaj koji je potresao Split odvio se 11. siječnja 2020. Zavadlav je tog dana u splitskom Varošu iz kalašnjikova pucao na trojicu muškaraca. U napadu je ispaljeno 37 metaka, a žrtve su se u trenutku pucnjave nalazile na motorima.

Nakon pucnjave Zavadlav je sjeo u jedan splitski kafić, dok je policija tragala za njim. U potragu je bilo uključeno oko 150 policajaca.

Na Županijskom sudu u Splitu u veljači 2021.  prvi put je osuđen na 40 godina zatvora. Ta je presuda kasnije ukinuta.

U ponovljenom postupku 2023. godine ponovno je nepravomoćno osuđen na 40 godina zatvora, odnosno po 15 godina za svako od tri ubojstva, objedinjeno u jedinstvenu kaznu. Visoki kazneni sud u listopadu prošle godine smanjio mu je kaznu na 35 godina dugotrajnog zatvora. U kaznu mu je uračunato i vrijeme koje je proveo u istražnom zatvoru, u kojem se nalazi od 2020. .

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