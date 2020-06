Mama školarke koja je otkrila priču o gladnim prvašićima: 'Ne želim se ispričati, to je sramota'

<p>Nakon što je inspekcija Ministarstva znanosti i obrazovanja utvrdila nepravilnosti u OŠ Draginići, u kojoj su prvašići ostali gladni, te zatražila od ravnateljice <strong>Marice Jurčić</strong> da se ispriča roditeljima, ravnateljica je istovremeno zatražila od <strong>Melite Sudar Begov, </strong>majke djevojčice koja je priču javila medijima da se ispriča, piše <strong><a href="https://www.telegram.hr/zivot/mama-koja-je-otkrila-pricu-o-gladnoj-djeci-odbija-se-ispricati-ravnateljici-to-je-zastrasivanje/">Telegram. </a></strong></p><p>Jurčić tvrdi da je Sudar Begov 'samo na temelju priče svojega djeteta, krenula u diskreditaciju škole, djelatnika i ravnateljice, učenika i roditelja' prijavila slučaj Ministarstvu. Ipak, majka djevojčica odbila se ispričati, a uputila je ravnateljici, nadležnim institucijama te ministrici Blaženki Divjak pismo. </p><p>Sudar Begov je izjavila kako se se ravnateljica prvo ispričala zbog događaja te da je izrazila žaljenje, a da je onda nakon toga, i nalaza inspekcije, njoj poslala “Poziv na ispriku u roku 8 dana”. Kaže kako ne vidi razlog za ispriku, kao ni utemeljenje za optužbe koje se nalaze u Pozivu ravnateljice.</p><p>Ističe kako nije iznijela neistinite činjenice te da je događaj opisala onako kako joj je opisalo njeno dijete i zbog čega se ravnateljica naposljetku i ispričala. Majka je objasnila kako negativna reakcija javnosti nije rezultat priče koju je ona iznijela u javnost, već su razlog postupanja ravnateljice i postupanja njenih podređenih.</p><p>- Da nije bilo odluke da se gladnoj djeci uskrati obrok čak i u situaciji u kojoj je bilo viška hrane, ne bi bilo ni reakcija javnosti - govori Sudar Begov te dodaje kako je braneći prava djece koristila prava koja joj kao građaninu ove zemlje pripadaju Ustavom te da u njenom ponašanju nije bilo ništa protupravno.</p><p>- To što mi to predbacujete, opet govori o Vama, a ne o meni. No smatram tu situaciju poražavajućom jer ste ravnateljica u osnovnom školstvu u kojem imate priliku učiti djecu da trebaju nečiju (možda Vašu?) suglasnost da bi se borila za prava djece, građanska prava i prava nacionalnih manjina - piše Sudar Begov.</p><p>Upozorila je ravnateljicu da u dopisu koji joj je poslala piše da se isti 'vodi kao podnesak u upravnom postupku', što je sporno jer se može gledati kao zastrašivanje, piše <strong><a href="https://www.telegram.hr/zivot/mama-koja-je-otkrila-pricu-o-gladnoj-djeci-odbija-se-ispricati-ravnateljici-to-je-zastrasivanje/">Telegram. </a></strong>. </p><p>- Ako ne znate da nema upravnog postupka koji biste protiv mene mogli pokrenuti, pokazali ste temeljito neznanje materije koju, s obzirom na poslove koje obnašate, doslovno morate znati. Ako znate da nema upravnog postupka koji biste protiv mene mogli pokrenuti, mogu jedino zaključiti da me, uz sve ostalo, pokušavate i zastrašiti! Koje god od toga, ne služi nikome od vas na čast! - piše Sudar Begov.</p><p>- Ne kanim se nikome ispričavati što sam, zgranuta da se uopće može dogoditi da dijete ostane gladno u školi, osobito u situaciji u kojoj postoji obrok koji bi moglo pojesti, stala u obranu gladne djece. U cijelosti je neprimjereno da od mene tražite ispriku za ponašanje kojim ste gladnoj djeci ne samo uskratili obrok s obrazloženjem da njihovi roditelji nisu platili, nego su zbog Vaše upute ta djeca, gladna, morala gledati kako druga djeca jedu - dodaje Sudar Begov. </p><p>U pismu je rekla kako je tužno da se višak hrane u školi baca dok su neka djeca gladna, ali i to da se krivica svaljuje na onog tko je na to ukazao, a ne na one koji djeci uskraćuju hranu. Na kraju je ravnateljicu pozvala da joj se ispriča.</p><p>- Vi ste ta koja se treba ispričati meni - zaključuje. </p>