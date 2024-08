'Mami su htjeli otkazati operaciju, a onda su ljudi masovno krenuli darivati krv'

Mamu će sutra operirati u KBC-u Split. Bio je problem s nestašicom krvi pa su prvotno rekli da će joj otkazati operaciju pluća. Onda sam objavio na Facebooku da Splitu hitno trebaju krvne zalihe i došlo je toliko ljudi iz Zagreba, Zadra, Šibenika, Splita i Dubrovnika. Ogromna je gužva. Ja sam došao dati krv jutros 8.30, sve sam završio za pet minuta. A sad ljudi masovno dolaze, ogromna je gužva. Objavio sam apel za mamu i sve ostale kojima je potrebna krv, inače sam uvijek uključen u humanitarne akcije, a u Petrinji sam bio od prvog dana nakon potresa - kazao je za 24sata Ante Alduk, inače hrvatski automobilist.

Njegova je objava na Fejsu podijeljena oko 500 puta, a stotine ljudi mu se javilo da željom da pomognu.

- Prezahvalan sam svima - poručio je Alduk.

U KBC-u Split, naime, vlada nestašica svih krvnih grupa, a posebno A i 0 zbog čega su ovih dana odgođene one operacije koje nisu hitne, kako je za 24sata istaknula dr. Josipa Milardović, specijalistica transfuzijske medicine na Zavodu za transfuzijsku medicinu KBC-a Split.

'Ljudi pokazuju da su ne samo plemeniti već i društveno odgovorni'

Zato je bolnica uputila apel svim građanima da dođu i daruju krv, a odaziv je, kako nam je rekla izuzetno velik te se nadaju da će se već od srijede pa do kraja tjedna normalno nastaviti sa svim planiranim operacijama kako je predviđeno programom.

Problem s nestašicama krvnih zaliha događa se svakog ljeta kad je radi sezone i većeg broja pacijenata ujedno i veća potrošnja krvnih zaliha, a ljeti im je dodaje, problem i taj što nemaju standardne darivatelje kao što su studenti i učenici s obzirom na to da se tijekom godine odlazi prikupljati krv na fakultete i u škole.

No, otkako su objavili apel, odaziv je velik.

- Izvrstan nam je odaziv sve ove dane kao i prošli tjedan kad smo krenuli s apelom, najveći broj darivatelja došao je pak u jučer i danas. Ljudi su se odazvali, osjetili su potrebu doći i pomoći. Naši građani uvijek osjete koliko su nam važni u ovim situacijama nestašice krvnih zaliha i tako pokazuju da su ne samo plemeniti već i društveno odgovorni. U skladu s ulaskom novih krvnih zaliha očekujemo da bi se operacije već od sutra trebale normalno nastaviti prema programu. Krv najviše troše kronični pacijenti koji imaju anemiju, bolesnici s malignim bolestima, onkološki bolesnici, zatim oni koji idu na kardiokirurške operacije i bolesnici u intenzivnoj te ginekološke pacijentice - kazala nam je dr. Milardović.

Također, od srijede se dodaje, očekuje bolji odaziv za darivanje ne samo na odjelu već i na terenskim akcijama zbog čega će nastaviti normalan program operacija kako je i predviđeno planom.

Uvijek je problem ljeti

- Mi redovito organiziramo terenske akcije, prikupljamo krv u svojim zavodima u Splitu, Rijeci, Zadru, Varaždinu, Dubrovniku i Osijeku kao i u Petrovoj 3 u Zagrebu. No uz to imamo svaki dan u svim županijama terenske akcije darivanja po cijeloj Hrvatskoj. Upravo se u terenskim akcijama prikupi veći broj zaliha svih krvnih grupa, čak 60 do 70 posto, a ostatak po zavodima. Do nestašica nam dolazi kad nemamo dan, dva terensku akciju, a nismo ih imali u ponedjeljak i utorak i to nam se jako osjeti na broju doza na skladištu. Imamo potrošnju koja ne prati ulaz doza pa nam padaju zalihe krvi. Ljeti inače imamo manji broj organiziranih terenskih akcija. Naime, tijekom godine su nam česte akcije na faksu i školama, maturanti i studenti daruju krv, a kako su škole i fakulteti ljeti zatvoreni tako nemamo te darivatelje. Ljeti odlazimo i po tvrtkama no kako je velik broj djelatnika sad na godišnjim odmorima, tako nismo ova dva dana imali takve terenske akcije - objasnila nam je dr. Milardović.

Kako je već navela, ljeti je veći priljev pacijenata radi sezone te se uvijek mora održavati ravnoteža između potrošnje i ulaza novih zaliha krvi.

- Ljeti nam je teže ostvariti balans. No treba naglasiti kako svi naši pacijenti koji zahtijevaju hitno transfuzijsko liječenje i kod svih hitnih situacija da bez odgode moraju primiti krv, za njih su doze krvi osigurane. Uvijek imamo zalihe za takve situacije. Nama je u nestašicama problem ovaj program operacija, pa što se može odgoditi se odgađa u dogovoru s liječnicima drugih klinika, sve zajedno dogovaramo - navodi dr. Milardović-

Dodaje kako se od srijede nastavljaju redovne terenske akcije prikupljanja krvi prema planu i rasporedu pa će se situacija stabilizirati prema kraju tjedna. Nadodala je i kako u trenu kad objave apele poput ovog, tad dobiju nove darivatelje koji prvi put dođu dari krv.

- Onda shvate da je to brz i bezbolan postupak, a da ih ispuni zadovoljstvom da su nekome pomogli pa nam dođu opet. Tad dolaze i članovi obitelji kad njihovim najmilijima treba krv - kazala je na kraju.