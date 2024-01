Zlatko Mamić mora u zatvor: Tvrdio da je skaut i Zdravkov rođak, sud mu povisio kaznu

Zlatku Mamiću (49) iz Dervente, koji se lažno predstavljao kao rođak Zdravka Mamića i skaut Dinama te se teretio da je prevario 20-ak ljudi Županijski sud u Varaždinu povisio je kaznu i to nakon što se na nepravomoćnu presudu koju mu je izrekao Općinski kazneni sud u Zagrebu žalilo OKDO Zagreb, piše Večernji list. Nepravomoćnom presudom Zlatko Mamić bio je osuđen na uvjetnu kaznu od godine dana zatvora uz rok kušnje od pet godina. No sada mu je uvjetna kazna preinačena u bezuvjetnu te je osuđen na godinu i pol dana zatvora. On je inače cijelo vrijeme u bijegu i sudilo mu se u odsutnosti.

O prevarantu Zlatku Mamiću pisali smo nakon što je proglašen krivim za optužbe da je od ožujka 2015. do siječnja 2017. u Zagrebu, Novoj Gradiški i Sisku neistinito se predstavljao većem broju ljudi kao skaut nogometnog kluba GNK Dinamo, kao rođak odbjeglog bjegunca Zdravka Mamića (64) i kao netko tko raspolaže povjerljivim informacijama da GNK Dinamo postaje dioničko društvo.

Govorio je da će uskoro započeti prodaja dionica i to po cijeni od 1.00 eura po dionici koje će moći kupiti samo povlaštene osobe, da će se nakon kraćeg vremena te dionice moći prodati po cijeni od 10.00 ili po 7.00 eura po dionici, iako svjestan da ništa od toga nije točno, a potom je predlagao ljudima da mu daju novac kako bi on za taj novac kupio dionice u njihovo ime.

Kako bi prevarene ljude uvjerio, predavao im je i odgovarajuće potvrde o novcu kao i vremenu kada će im ta dobit biti isplaćena, te im je u svrhu daljnjeg održavanja u zabludi slao e-mail poruke s navodne e-adrese stvarne uposlenice kluba Dinamo, a jednom je muškarcu još obećao i zaposlenje u klubu Dinamo i to na radnom mjestu informatičara te ga tražio novac za navodnu kotizaciju, iako svjestan da ništa od navedenog nije istina pa su mu ti ljudi, vjerujući u ovo, predavali različite iznose novca, piše u presudi.

Ti me pribavio sebi nepripadnu materijalnu korist u ukupnom iznosu od 1.590.100.00 kuna (oko 210.000 eura), a zatim je dugove vraćao. Sudili su mu u odsutnosti, a na prvom ispitivanju u tužiteljstvu branio se šutnjom.