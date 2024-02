Mamić: 'Šefu suda u BiH dao sam sat od 15.000 eura. Htio sam da bude na mojoj strani'

Bjegunac od hrvatskog pravosuđa, pravomoćno osuđeni bivši prvi čovjek zagrebačkog Dinama, Zdravko Mamić priznao je na sudu u BiH da je uhićenom predsjedniku suda u Bosni i Hercegovini Ranku Debevcu poklonio sat u vrijednosti 15.000 eura.

Mamić priznao: 'Htio sam šefa Suda BiH na svojoj strani'

U iskazu za Državnu agenciju za istrage i zaštitu SIPA istražiteljima je rekao da je to simbolični poklon koji je dao predsjedniku Suda BiH u vrijeme postupaka ekstradicije koji su vođeni protiv njega jer je, kako je rekao, "znao da je dobro imati predsjednika suda na svojoj strani za vrijeme tih postupaka", javlja Klix.ba.

Osim toga, po drugoj točki optužnice stoji da je Debevec primio na poklon automobil autokuće iz Ljubuškog "Kramar" protiv koje se u periodu od 2019. do 2021. godine vodio veliki broj postupaka. On je navodno uzeo automobil Polo u vrijednosti od oko 15.000 konvertibilnih maraka (oko 7600 eura). Debevec je ovo vozilo registrirao na ime sestre svoje supruge, a ona je dala iskaz i rekla da nikada nije kupila taj automobil i da ju je Ranko Debevec zamolio da registrira na njeno ime. Tužiteljica je spominjala i sastanke u Španjolskoj Ranka Debevca, ali se to ne odnosi na ove istražne radnje već će biti predmet budućih.

Foto: Pixsell/Denis Kapetanović/bljesak.info

Ranko Debevec sastajao se i s Đorđetom Ždraleom, koji je bio osuđen 2010. godine zbog ubojstva tadašnjeg načelnika Uprave policije RS-a Ljubiše Savića Mauzera u Bijeljini. Također su naveli da je Debevec imao sastanke i sa Mladenom Lučićem. Saslušan je i Denis Stojnić u vezi sa sumnjama da mu je Osman Mehmedagić izdao iskaznicu OSA-e i da je organizirao fizičke napade na određene osobe i paljevine automobila. Mehmedagić i Debevec uhićeni su krajem prosinca 2023. godine.

Glavni državni tužitelj Milanko Kajganić koji je kazao da do sada prikupljeni dokazi govore o tome da su počinjena kaznena djela zloupotrebe službenog položaja, nezakonito prisluškivanje suca Suda BiH i zaposlenika radnika Tužiteljstva BiH prilikom provođenja istražnih radnji Tužiteljstva BiH i Suda BiH.