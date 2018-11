Mamić za Avaz: "Nisam nigdje pobjegao, tu sam u Međugorju"

Nakon što su Večernji list i Dnevnik.ba objavili da je Zdravko Mamić pobjegao iz Međugorja u Ujedinjene Arapske Emirate, oglasio se i sam Zdravko Mamić za Dnevni avaz, ali i za RTL za koje je potvrdio da nije točno da je pobjegao i da je i dalje u Međugorju. Kako je izjavio, točno je samo to da ga je posjetio brat te da se radi o budalaštinama.

- To su apsolutno netočne priče. Evo me, sjedim s Mamićem i pijemo kavu u Međugorju. Slobodno to napišite, to je jedina i prava istina - izjavio je za "Avaz" Mamićev odvjetnik Zdravko Rajić.

- Ja sam došao kod brata u Međugorje. Stigao sam u posjet - rekao je za 24sata Zoran Mamić koji će sutra biti u Zagrebu na utakmici Hrvatska-Španjolska.

Priče o bijegu pojavile su se nakon što se pojavila pravna mogućnost da bi mogao biti izručen Hrvatskoj zbog druge otpužnice za izvlačenje novca iz Dinama.

Odluka o Mamiću 30. studenog

Osječki Županijski sud će 30. studenog ponovno odlučivati o prijedlogu Uskoka da se bivšem čelniku NK "Dinama" Zdravku Mamiću odredi istražni zatvor u slučaju druge optužnice za izvlačenje novca iz toga kluba, doznaje se na Županijskom sudu. Vrhovni sud je prihvatio žalbu Uskoka te ukinuo raniju odluku osječkog Županijskog suda, iz srpnja ove godine, da se Mamiću ne odredi istražni zatvor, iz razloga jer protiv okrivljenika već postoji odluka o određivanju istražnog zatvora, u prvom postupku vođenom na tom sudu, odnosno zbog stava da protiv iste osobe ne mogu istovremeno egzistirati dvije odluke o određivanju istražnog zatvora u dva predmeta.

Izvori bliski istrazi nagađaju da će u slučaju da sud ovoga puta odredi istražni zatvor Mamiću, Hrvatska moći zatražiti njegovo izručenje, budući je riječ o slučaju koji je uslijedio nakon potpisivanja međudržavnog sporazuma o izručenju s Bosnom i Hercegovinom.

Mamić je u lipnju nepravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora zbog izvlačenja oko 116 milijuna kuna iz Dinama, a neposredno uoči izricanja te presude on je otišao u Bosnu i Hercegovinu gdje je bio cijelo ovo vrijeme.