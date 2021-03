Zdravko Mamić, bjegunac od hrvatskog pravosuđa, Uskoku je, osim svojeg iskaza, poslao fotografije kojima želi potkrijepiti svoje tvrdnje da je bio itekako blizak sa sucima koji su ga osudili, što je samo po sebi skandal. Naime, na jednoj od fotografija nalaze se Mamić, poduzetnik Drago Tadić (osuđen zbog pokušaja podmićivanja sudaca Vrhovnog suda kako bi oslobodili Branimira Glavaša) i sudac Zvonko Vekić, a na drugoj se vide sudac Darko Krušlin i Adolf Kožul, član izvršnog odbora GNK Dinamo. Mamić tvrdi da je ta slika snimljena nakon što ga je Krušlin već osudio te da su mu pjevali “Ne može nam nitko ništa...”.

Mamić tvrdi i da mu se Krušlin javio videopozivom nakon što ga je već osudio i nakon što je Mamić pobjegao u BiH. Impulzivni Mamić najteže optužbe za korupciju u sudstvu iznio je u listopadu 2020., kad je Uskoku dostavio “stick” s, kako tvrdi, dokazima koji potvrđuju njegove navode. Mamić u svom iskazu, objavio je Jutarnji list, na početku tvrdi da mu je 24. 7. 2017. na stadionu Dinama, nakon utakmice između Hrvatske i Ukrajine, prišao čovjek koji ga je pitao može li do njega doći gospodin Ljubo Pribić (zamjenik upravitelja zatvora u Osijeku) s još nekim ljudima. Mamić navodi da je Pribiću nabavio karte za tu utakmicu te da ga je osobno poznavao, pa je rekao da oni dođu do njega. “Gospodin Pribić je u ložu Maksimir ušao s nekoliko ljudi i predstavio mi je tu gospodu kao suce koji će mi suditi u Osijeku. To su bili suci Darko Krušlin, Zvonko Vekić te njihov prijatelj Zoran Škorić, direktor i vlasnik Osijek Koteksa. Dugo smo razgovarali i pričali o mom predmetu i budućem suđenju u Osijeku. U jednom trenutku sam skinuo sat s ruke, marke Audemars Piguet, i stavio ga na ruku Darka Krušlina. On je otišao s mojim poklonom na ruci u Osijek. Svemu ovome je prisustvovao osječki poduzetnik Drago Tadić, koji se cijelo vrijeme s nama družio i pio”, kazao je Mamić dodavši da mu je Krušlin pposlije preko posrednika u sudu u Osijeku vratio sat.

Kazao je i da je Pribić nakon tog druženja u više navrata dolazio kod njega na stadion i kod Vlatke Peras, predsjednice uprave GNK Dinamo, po sportsku opremu za sebe, suce Krušlina i Vekića te da se radilo o trenirkama, dresovima i tenisicama od Dinama i hrvatske reprezentacije. Mamić tvrdi da su kasnije Pribić i suci naručivali dresove Real Madrida s potpisima Luke Modrića i Matea Kovačića, koje im je prenosio Drago Tadić. Mamić tvrdi, piše Jutarnji, kako mu je na jednom viđenju sudac Zvonko Vekić rekao da mu je sudac Krušlin najbolji prijatelj i da će njih dvojica riješiti oslobađajuću presudu i da bi trebalo počastiti gospodina Krušlina. “Na to sam mu predao 100.000 eura da oni to podijele. Nakon toga smo se učestalo počeli nalaziti i u Zagrebu i u Osijeku”, tvrdi Mamić. Nadalje je ustvrdio: “Kad su me informirali da gospodin Krušlin ljetuje u Pakoštanima, u vikendici svoje punice, i da tamo voli piti neko tamošnje dobro vino, ne sjećam se imena vina, ja sam to crno vino nabavio u vinoteci koju drže vlasnici Šušak i kupio vino pa ga putem Ljube Pribića i Tadića poslao za suca Krušlina”.



“Uskok je to već morao riješiti. Ako nije istina, država je dužna zaštititi suce. Povjerenje u pravosuđe kod građana je, naime, ionako nisko, a ovim optužbama se dodatno urušava. Ako je to što tvrdi istina, onda je to katastrofa i totalni slom koji zahtijeva hitne reforme”, kaže odvjetnik Anto Nobilo. Uskok je potvrdio da na temelju Mamićevih optužbi provodi izvide. Kako je riječ o teškim optužbama, a budući da je Mamić već mahao papirima tvrdeći da ima SMS korespondenciju koja dokazuje da mu bivši glavni državni odvjetnik Dinko Cvitan “pakira”, za što se poslije utvrdilo da je riječ o nemuštoj prepisci koju je amaterski napravio bivši policijski informatičar Franjo Varga, koji je za to i nepravomoćno osuđen, istražitelji su izuzetno oprezni. No pomno se, s obzirom na težinu optužbi, ispituju Mamićevi navodi, koji će, ako se utvrdi da su istiniti, iz korijena potresti društvo, koje ionako ima nisko povjerenje u pravosuđe i sudstvo.

Kako su izvidi tajni i ne zna se u kojim sve smjerovima idu, moguće je i da ih je nestrpljivi Mamić nehotice sabotirao. Ako su suci koje je prozvao bili pod mjerama tajnog praćenja i(li) nadzora, sad će biti oprezniji. Istražitelji su dio već provjerili: ispitali su 20 ljudi, zatražili podatke o bankovnim računima putem međunarodne pravne pomoći. A to traje i traje. Nema tu prečaca. Ipak, ako do sada nisu obustavili izvide, moguće je da u Mamićevim optužbama ima i istine.

Podsjećamo, na Mamićevoj meti ponovno se našao predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa. “Đuro Sessa je kriminalac i varalica. Rekao sam i ponavljam da sam spreman staviti se na dispoziciju DORH-u i Uskoku i institucijama da dokažem da je Sessa kriminalac i da sam mu osobno donosio novac u kancelariju kao predsjedniku suda da bi mijenjao sudske presude. Čuveno je njegovo smjenjivanje suca Ježeka, koje je Sessa obrazložio tvrdeći da previše revno izvršava zadatke”, grmio je Mamić u Mostaru.

O čemu je riječ? Bivši golman Dražen Ladić od Dinama je svojedobno potraživao 400.000 eura. Odbijao je isplatu na crno i inzistirao na sudskom rješenju spora. Predmet je došao u ruke suca Općinskog suda u Zagrebu Mladena Ježeka, koji je savjesno i angažirano sazivao ročišta i relativno jednostavan proces očito namjeravao dovršiti u primjerenom roku, pa su predstavnici Dinama zatražili njegovo izuzeće. Sessinom odlukom to se i dogodilo. Kad je u siječnju 2004. Ladić doznao za tu odluku, izjavio je sljedeće: “Predsjednik Općinskog suda Sessa prihvatio je Dinamov zahtjev za izuzeće suca Ježeka zbog – pristranosti. A u odluci, ne možete vjerovati, piše ovo: ‘Iako u konkretnom slučaju nema dokaza o sudačkoj pristranosti, njegova velika ažurnost nagovještava da bi pristranosti uskoro moglo biti’.

Sessa, koji se opet kandidirao za predsjednika Vrhovnog suda, tvrdi da su tvrdnje “apsurdne i neistinite”. Mamić se potom obrušio i na tri osječka suca koji su bili uključeni u postupke protiv njega. “Zvonko Vekić je sudac Županijskog suda u Osijeku koji mi se približio prije bilo kojeg postupka u Osijeku i koji je bio najbolji prijatelj s gospodinom Darkom Krušlinom (sudac koji je nepravomoćno osudio Mamiće, Pernara i Vrbanovića, op. a.). Ubijali su se u hrani i alkoholu svaki dan. Osim toga što su od mene tražili novac, ukupno sam mu dao više od 500.000 eura, imam za to dokaze, koje je trebao podijeliti s Krušlinom i Antom Kvesićem, koji je bio član vijeća u drugom predmetu koji se vodi u Osijeku. Vekić je bio predsjednik vijeća, a Kvesić član vijeća koje mi je potvrdilo optužnicu. Čovjek me uredno reketario, tražio od mene da ga postavim na mjesto predsjednika suda u Osijeku jer je tad bio raspisan natječaj za predsjednika suda u Osijeku i čovjek koji je sa svojom prijateljicom i njenom kćeri 2017. proveo sedam dana sa mnom u Dubaiju čekajući novu godinu”, optužio je Mamić suce.



- Nemam komentara, stvarno! Mi smo rekli sve u svojoj odluci: potvrdili smo drugu optužnicu i odredili istražni zatvor. U Dubaiju sam bio, ali ne s njim, zet mi je tamo radio kao liječnik – kratko je za Večernji list rekao sudac Zvonko Vekić. Sudac Darko Krušlin, koji je Mamiće i osudio, rekao je:

- Efikasnost provedenog postupka, kvaliteta napisane odluke i činjenica da je odluka potvrđena na Vrhovnom sudu dovoljno govore o utemeljenosti njegovih navoda. Nemam volje i želje suočavati se s njim na toj razini.

Mamić je u optužbama naveo i kako je sređivao da Državno sudbeno vijeće (DSV) imenuje Vekića za predsjednika Županijskog suda u Osijeku jer bi to bilo i u njegovu interesu.

- Sucu Nediljku Bobanu s Visokog prekršajnog suda, koji je bio član DSV-a, dao sam 80.000 eura da Vekić prođe. Imam dokaze. Tri puta se ponavljalo glasanje. Svaki put Vekić je dobivao pet glasova, svaki put dva suca člana DSV-a, jedan je predsjednik Željko Šarić, a drugi je predsjednik građanskog odjela, su suzdržani u sva tri glasanja, a teklići su Đure Sesse - nizao je optužbe Mamić, koji je kao ključnog svjedoka protiv njih predložio svoju suprugu, koja je, kako tvrdi, s jednim od sudaca bila u Dubaiju. No njegovu suprugu u Uskoku za sada nisu ispitali. Sudac Boban rekao je kako je šokiran Mamićevim tvrdnjama te da od njega nije primio nikakav novac.



Hoće li istražiteljima u izvidima pomoći i imovinske kartice sudaca, ostaje da se vidi. Đuro Sessa zarađuje oko 45.000 kuna bruto. Kao predsjednik Vrhovnog suda ima neto plaću 22.978 kuna, a kao predsjednik DIP-a 5638 kuna mjesečno.

U imovinskoj kartici prijavio je kuću u Dubrovniku od 650 metara kvadratnih, koja je vrijedna sedam milijuna kuna. Kuću je naslijedio, a u obitelji je od 1907. godine. Ima i stan u Zagrebu od 66 kvadrata vrijednosti 820.000 kuna. Ima garažu od 14 kvadrata vrijednu 74.000 kuna, a koja je kupljena na isti način kao stan. Sessa vozi Volkswagen Tiguan iz 2017. vrijedan 170.000 kuna, a ima i štednju u iznosu od 29.000 eura. Darko Krušlin ima kuću s okućnicom od 409 četvornih metara u Osijeku, procijenjenu na 800.000 kn. Vozi Infiniti Q50 iz 2017. vrijedan 180.000 kuna. Uštedio je 21.000 eura i 44.326 dolara. Plaća mu je oko 29.000 kn bruto. Zvonko Vekić ima kuću s okućnicom od 386 kvadrata vrijednu 750.000 kn, vozi VW Arteon iz 2017., a plaća mu je 34.000 kn bruto.

