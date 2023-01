Mamićeva ispovijest o ženama: 'U prvom braku sam švrljao, a Marina nije pala na Jaguara'

Nakon što su u javnost procurile informacije o novoj ljubavnoj vezi bjegunca od hrvatskog pravosuđa Zdravka Mamića, otkrilo se da je riječ o 30 godina mlađoj Hercegovki, kojoj je Mamić navodno kupio i automobil te se uknjižila na stan u Zagrebu.

Mamić je otvoreno o svoja tri dosadašnja braka (od čega dva s istom ženom) govorio 2011. godine za tjednik Express, dok je bio na vrhuncu moći. Donosimo izvatke iz tog intervjua.

- Oženio sam se (prvi put) kad sam imao samo 21 godinu. Ja sam sa svime rano krenuo, po svim parametrima bio sam ispred svoje generacije pa je i ženidba vjerojatno bila posljedica. Svi moji prijatelji bili su stariji od mene, imali su familije, žene, djecu, imali su vikendice, kuće, materijalna bogatstva. Onda sam sanjao kako bi bilo lijepo da to imam i ja pa sam se požurio. Upoznao sam prvu ženu, Nadu, bila je 8,5 godina starija od mene - rekao je tada Mamić i opisao kako je upoznao svoju prvu suprugu.

- Upoznali smo se u tom klubu u koji sam izlazio, u Sceni. Ona je bila prezgodna, govorila je pet jezika, završila fakultete u Rimu i Londonu. Bila je jedinica i strašno zgodna. Svi smo plesali na plesnom podiju, a ona je svojem društvu rekla: Kad bih barem još jednom mogla čuti ovu pjesmu. Načulio sam uši, bila je to pjesma “I can’t stand the rain”. Naravno da sam imao svog DJ-a i da mi je još jednom pustio tu pjesmu. To je bio naš prvi kontakt, nakon toga sam ju pozvao van i krenulo je. Izveo sam je kod svoje familije, u restoran kod Mamića na Zelenjaku. Hodali smo tri-četiri godine, oženili se i dobili sina Marija.

Što su rekli njeni roditelji, ipak ste bili puno mlađi?

Oni su u startu, pogotovo mama, bili protiv te veze. No nju ne bi ni Bog skrenuo s te veze, a nisam se ni ja dao, ne. Tast me jako zavolio, a i njena baka. Užasno su me voljeli. Mama je uvijek bila protiv mene, a prije nego što je umrla, kad već nije bila kontaktibilna pa je završila u bolnici, ja sam se o njoj jako brinuo. Dolazio sam svaki dan u bolnicu i donosio joj hranu. Zadnji dan, prije nego što je umrla, davao sam joj vodu na plastičnu injekciju. Sestra ju je tad upitala zna li tko joj je došao. Rekla je: Znam, to je najbolji čovjek na svijetu, moj zet.

Zašto ste se s njom vjenčali dva puta?

Dolazio sam iz obitelji u kojoj je pojam razvoda bio nepoznat. Mi smo tradicionalni, konzervativno odgajani. Rastava je tumačena kao sramota. Kad sam se prvi put rastao, sjećam se da mi je mama rekla: Sram te bilo, što si napravio obitelji i rodbini?!. A i volio sam Nadu pa sam joj se iz ljubavi i poštovanja prema njoj i majci vratio.

Zašto niste uspjeli drugi put?

Nismo mogli skupa, Nada je bila jako ljubomorna, neviđeno. Nažalost, i s pravom. Takva su vremena bila, ja sam bio mlad, gradio karijeru, poslovni čovjek, nije me bilo doma. A ona je željela da budem doma, kao i svaka druga žena koja osjeća opasnost. I tu je došlo do loma, to je jedini pravi razlog. Rekli ste da je s pravom bila ljubomorna? Švrljao sam, nažalost, to su bila takva vremena. Niste valjda? Jesam, jesam, bio sam grozan, nisam bio pravi.

Kako ste upoznali drugu suprugu Marinu?

Upoznao sam je nakon jedne utakmice u Maksimiru, Hrvatska – Ukrajina 4-0, bilo je to 1994. godine. Današnja vjenčana kuma Zdenka Mesić pozvala me da dođem na piće u restoran Željka Bebeka “Ima neka tajna veza”. Došao sam, i kad sam vidio svoju Marinu, koja je izuzetno zgodna, atraktivna i visoka, odmah sam se za nju zapalio. Imala je nogu do plafona. Odmah sam se počeo upucavati, a kad smo izašli iz restorana, pozvao sam je u Esplanadu na piće. Mislio sam da ću ju impresionirati jer sam vozio Jaguara.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Jeste li je impresionirali?

Nisam. Škartirala me i sjela u svoj Uno. Ali u Esplanadi ste se ipak našli. Jesmo i sjećam se da sam s njom plesao cijelu večer kao Fred Astaire u najboljim danima. Bacao sam cipele, čarape po podiju, košulju, ostao sam bos, samo u hlačama. Tako je to počelo. Onda je ubrzo došla ženidba, pa Lucija na svijet, onda Iva..., rekao je Mamić za Express.



