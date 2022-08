Mamu patku zgazio je auto: 'Ostali smo bez mame, ali su nas spasili i zbrinuli dobri ljudi'

Ne bih ja te pačiće više mogao ni nazvati pačićima, oni su vam već veliki, skoro pa odrasli. Još malo i siguran sam da će poletjeti, rekao nam je Damir Skok, ravnatelj ZOO-a Zagreb i Azila Dumovec, čiji su djelatnici u subotu ujutro na zagrebačkoj Savici spasili tri pačića koja su, zbog naleta automobila na njihovu mamu patku, ostali siročići.

Kako objašnjava Skok, zabrinuti građani ovaj su vikend dojavili Dumovcu kako na cesti na zagrebačkoj Savici leži pregažena patka. Njeni mladunci bili su oko nje, zabrinuto tapkali, ne znajući što dalje. No volonteri Dumovca odmah po dojavi su izašli na teren i zbrinuli patkice.

- Preuzeli smo ih i odvezli u oporavilište za divlje životinje Zoološkog vrta Grada Zagreba. Dobrog su zdravstvenog i gojnog stanja - objašnjava Skok. Zbog toga su pačiće već kroz koji dan pustili u maksimirsko jezero, gdje će, barem nakratko, “biti na oku” i na sigurnom.

- Tu će biti sigurni od prometa, imaju hrane, svega. Bitno ih je, kad su tako zdravi i kad je priča dobra, ne zadržavati u stacionaru. Rekao bih da im je možda mama još trebala za vodstvo, ali tolike su veličine da se mogu sami brinuti za sebe, snalažljivi su, vjerujemo da će se dobro snaći. Oni su pred sam početak letenja. Doduše, za određivanje spola su još premali, nisu još do kraja dobili specifične boje, nego su ih samo počeli dobivati - kaže Skok. Točnu starost tri pačića siročića još se ne može sa sigurnošću odrediti, no napominje kako bi po slobodnoj procjeni rekao da imaju od tri do četiri mjeseca. Nisu im davali posebna imena jer, kako objašnjava naš sugovornik, u slučajevima kad je sretan kraj životinje ne imenuju jer one jednostavno odlete pa nema smisla.

Podsjetimo, djelatnici Azila Dumovec prije nešto više od dva mjeseca spasili su u Zagrebu cijelu pačju obitelj. Mama patka, naime, sa svojih je 11 pačića upala u šaht u Prečkom. Nakon što su ih volonteri spasili, pažljivo su ih smjestili u kutiju.

- Budući da je patka sama pokušavala pronaći izlaz iz rupe, strahovali smo da se nije ozlijedila. Zato smo pačju obitelj odvezli na pregled u oporavilište za divlje životinje ZOO-a Zagreb. Utvrdili smo da su mama i njezini mališani dobro te da ih možemo pustiti u prirodu. S veseljem smo ih odnijeli do obližnjeg jezera u Maksimiru i pustili na mjesto gdje mogu nastaviti lijepo živjeti - otkrili su tad.

Najčitaniji članci