Maneken zario nož u srce svom rivalu: 'Bio je opsjednut njime'

Model za mušku modu ubio je svog suparnika, također manekena nakon što su se posvađali na Instagramu zbog djevojke.

Sud je proglasio krivim Georgea Koha (24) jer je ubio Harryja Uzoku (25) tako što mu je zabio nož u srce na pločniku ispred kuće u naselju Shepard's Bush, gdje je žrtva stanovala.

Obojica muškarca bila su naoružana. Ali dok je Uzoka sa sobom ponio uteg za vježbanje, Koh je u sukob krenuo noseći dva noža, po jedan u svakoj ruci.

Tužitelj Richard Horwell na sudu je izjavio da je ubojica bio opsjednut sa žrtvom Harryjem Uzokom jer je ovaj bio uspješniji od njega. Koh je, za kojeg su ljudi često govorili da fizički nalikuje Uzoki, oponašao je svoju žrtvu i pokušavao se družiti s njegovim prijateljima.

Uzoka je kao model radio za muški magazin GQ, Mercedes i Zaru. Nije vidio ništa strašno u tome što ga Koh imitira, ali postao je iznerviran kada je Koh počeo širiti priču da je imao spolni odnos s Uzokinom djevojkom.

Koh koji je inače radio i za dizajnera Louisa Vuittona, tvrdio je da su on i Uzoka bili prijatelji sve dok on nije spavao s Ruby Cambell, djevojkom Harryja Uzoke koja također radi kao model.

Sukob je eskalirao kada je Koh na Instagramu poslao poruku u kojoj je izazvao Harryja na tučnjavu.

Na sudu je svjedočila zajednička poznanica, francuski model Annecetta Lafon koja je u London stigla krajem prošle godine. Rekla je da ju je Koh pozvao da bude kod njega u stanu, a onda ju je počeo gnjaviti za seks.

- Rekao mi je da je nekada bio prijatelj s Harryjem i da je spavao s njegovom djevojkom - izjavila je Lafon.

Annecetta Lafon kasnije se preselila kod Harryja. Prepričala mu je to što joj je Koh ispričao, a Harry se na to samo nasmijao.

Koh je zatim poslao poruku na Instagramu u kojoj je pisalo: 'Gdje si? Doći ću. Možemo se potući. Povedi prijatelje sa sobom'.

