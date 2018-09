Mangkhut i dalje pustoši: Ruše se i zgrade, više od 100 mrtvih

Četvero ljudi smrtno je stradalo u kineskoj pokrajini Guandong u haranju tajfuna Mangkhuta, rekle su vlasti u ponedjeljak, a u Hong Kongu je počelo raščišćavanje terena nakon jednog od najžešćih tajfuna u proteklih nekoliko godina.

Troje ljudi poginulo je u rušenju stabala u gradu Guangzhou na jugu zemlje. U rušenju zgrade poginula je jedna osoba u Dongguanu, objavio je nacionalni centar za pomoć u katastrofama.

U Hong Kongu je u tajfunu ozlijeđeno oko 200 ljudi.

