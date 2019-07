Manijak na Bačvicama: Izbacili ga iz kluba, izbo je i policajca

Kako je moguće da netko nožem počne bosti ljude iz čista mira, pitali su se šokirani prolaznici na Bačvicama u Splitu, gdje je jučer oko tri sata ujutro pomahnitali 42-godišnjak nožem izbo četvoricu ljudi, trojicu domaćih i jednog Austrijanca.

Prema izjavama očevidaca i neslužbenim informacijama, sve je počelo nakon što je 42-godišnjak izbačen iz kluba na Bačvicama. Uskoro se vratio s nožem i počeo je njime bosti ljude. Tako je navodno prvo ubo redara, a onda i voditelja kluba te interventnog policajca koji je u tom trenutku bio izvan službe. Ubo je i austrijskog turista. Kad su stigli policajci, počeo je bježati, ali oni su ga uskoro uhvatili i onesposobili. U bijegu je napadač ozlijedio i sebe, i to pri skoku s velike visine. Policajci su ga svladali tek uz uporabu sile i poprskavši mu suzavac u lice.

Svi napadnuti, kao i napadač, odvezeni su u splitsku bolnicu. Kako se doznaje, 49-godišnji interventni policajac teško je ozlijeđen. Prema neslužbenim informacijama interventni policajac je hitno operiran još u petak ujutro, odmah po dolasku u bolnicu, i nastavit će oporavak u splitskom Kliničkom bolničkom centru.

Tri napadnuta prošla su s lakšim ozljedama, 36-godišnjak, 37-godišnjak i 23-godišnji Austrijanac pušteni su iz bolnice. Napadač je nakon medicinske pomoći priveden u policiju na kriminalističku obradu. Službena verzija ovog stravičnog napada, kao i motiv napada, doznat će se nakon policijskog očevida i kriminalističke obrade napadača i razgovora s očevicima. Iako je bilo skoro četiri sata ujutro, u klubu u kojem je sve počelo, ali i u okolnim kafićima, bilo je još mnogo ljudi, među kojima i veliki broj stranih turista. Svi su bili zgroženi scenom u kojoj su se zatekli. Između kafića ležali su napadnuti i ranjeni ljudi, a ostali su se klizali po tragovima njihove krvi.

Na napad se putem Facebook stranice Mladichi osvrnuo redar koji radi u obližnjem klubu i koji je među prvima priskočio u pomoć.

- Nije Split grad slučaj jer sam ovakve stvari vidio i u Bruxellesu i u Meksiku. Zanima me što je to čovjeku u glavi kad izbode četvero ljudi, osoblje, gosta, slučajnog prolaznika. Po nogama, preponama, rukama, jetri. Davno sam rekao da nismo svi isti po svijesti, inteligenciji, empatiji za bližnje i korisnosti ovom svijetu, a i da mi je žao što dišem isti kisik s nekim ljudima. Nadam se da će svi biti OK - stoji u objavi.

Jutro nakon obračuna prostor između nekoliko kafića i restorana na Bačvicama bio je i dalje pun tragova krvi, a nakon svega pravo je čudo kako je sve prošlo bez žrtava.

Cijeli Split je šokiran napadom

Iako jedno od najpopularnijih mjesta za ljetne izlaske, kafići na Bačvicama poznati su, nažalost, i po ovakvim događajima, koji se ponavljaju iz godine u godinu. Bilo je tu svakakvih obračuna, od onih pojedinačnih do onih s više desetaka ljudi. Bilo je i premlaćivanja stranih gostiju. Svi su šokirani ovakvim stravičnim napadom, pogotovo fotografijama na kojima Hitna pomoć pruža pomoć napadnutima.