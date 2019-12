'Manje je važno hoću li ostati na funkciji, važna je reforma'

Blaženka Divjak je u razgovoru za RTL govorila o štrajku i zahtjevu SDP-a za njezinim opozivom, donosi N1.

- Škole su se izjasnile i otprilike svaka treća škola kaže da još uvijek ima 16 nastavnih dana koje treba nadoknaditi. Ostali imaju manje, a određeni broj škola ne trebaju ništa nadoknaditi. U uputi smo poslali da je moguće produžiti nastavnu godinu do 26. lipnja za sve učenike, odnosno za završne razrede srednjih škola do 29. svibnja - kazala je ministrica.

'Najvažnije da Vlada plati sve dane u štrajku'

- To je ono što škole mogu iskoristiti što se tiče produžetka same nastavne godine. Ostalo moraju rasporediti unutar školske godine. Za nas je najvažnije da nema pomicanja krajnjeg roka za rezultate mature, što znači da nema utjecaja na upise na fakultete. Cilj nam je da učenici dobiju zagarantirani broj nastavnih dana i zagarantirane ishoda učenja kako ne bi bili oštećeni - istaknula je Divjak.

Također je naglasila kako je najvažnije da Vlada plati sve dane u štrajku, a, naravno, učitelji i nastavnici koji su štrajkali su u obvezi sve nadoknaditi tako da tu neće biti bitnih financijskih utjecaja, odnosno, obveza što se tiče plaćanja. Najvažnije je, dodala je, da isporuka prema učenicima bude u skladu sa zakonom, besprijekorna.

'Puno smo radili na vraćanju povjerenja u sustav'

- Manje je važno hoću li ja do kraja mandata ostati na funkciji ministrice. Važnije je da je reforma u školama, da smo stvarno uveli i obaveznu informatiku, promijenili kurikulume, radili na edukaciji nastavnika, ušli u CERN, učitelji i nastavnici bit će službene osobe. Puno smo radili na vraćanju povjerenja u sustav. Primjerice, preko eliminiranja svih onih s lažnim diplomama i svjedodžbama. To je važno i to mora biti u fokusu."

Divjak se osvrnula i na SDP-ov zahtjev za njenim opozivom.

- SDP je konzistentan. Prvo je smanjio plaće učiteljima i nastavnicima kada su bili na vlasti, a sada žele smijeniti one koji su povećali plaće. Mislim da svoj posao radim u skladu sa svim onim najavama i razlozima zašto sam ušla u Vladu. Što se tiče cijelog ovog procesa, upravo mi je danas jedna profesorica iz Zadra poslala e-mail gdje je pisalo da uvijek prosječni napadaju one koji su bolji od njih - istaknula je.

Na pitanje je li premijer dok je bio štrajk zatražio njenu ostavku i je li razmišljala o ostavci, kazala je "ne i ne".

'Volje ima da se stvari nastave'

Zadovoljna je svime što je pokrenuto u sektoru obrazovanja.

- Kao što sam rekla, ja se dobro osjećam i kao sveučilišna profesorica, a sada sam zadovoljna sa svime onime što smo i pokrenuli i nastavljamo sada raditi i u sustavu odgoja i obrazovanja, a pred nama su i važne promjene u visokom obrazovanju i ne može se govoriti o strahu. Volje ima da se stvari nastave. Mi bez krucijalnih promjena i shvaćanja da odgoj, obrazovanje i znanost moraju biti u prvom planu sigurno ne možemo naprijed. I zato sam ja ovdje - rekla je ministrica Divjak za RTL.hr.

