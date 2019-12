SDP bi rušio ministricu Divjak, ali time bi joj samo pomogao

Nijednog trenutka nije se spominjalo razdvajanje nastavnog i nenastavnog osoblja. Ali ja vjerujem da su oni koji su donijeli odluku da se do povišice plaće ide kroz povećanje koeficijenta, a to nije bio moj sindikat, mi smo se samo priključili, bili svjesni da će se ovaj problem pojaviti na kraju.

Kaže nam to Željko Stipić, čelnik sindikata Preporod. Iako je premijer Andrej Plenković inzistirao da posljednja njegova ponuda, koja uključuje povećanje koeficijenta u tri etape nastavnom osoblju, kao i tajnicima i računovođama, te povećanje dodatka nenastavnom osoblju, ne ide na izjašnjavanje u škole nego da je sindikati samostalno prihvate, Stipićev sindikat to nije poslušao. On je svojim članovima, ali i nečlanovima, kao i nastavnom i nenastavnom osoblju, dakle svima koji su bili u štrajku, ponudu dao na izjašnjavanje. I oni su je odbili. Od 10.667 zaposlenika njih 6536, ili 61,82 posto, nije ju prihvatilo. Stoga Stipić danas u Vladi, za razliku od ostalih obrazovnih sindikata, nije potpisao Sporazum o dodatku na plaći.

- Mi smo pokazali da smo ostali vjerodostojni.

Ono što su drugi sindikati obećavali, nisu ispunili. Jedno se govorilo, a na kraju se drugo napravilo. Mi smo ispali maksimalno korektni. Objašnjenje da se nenastavnom osoblju ne mogu povećati koeficijenti a da ne rastu i ostalima na tom radnome mjestu u drugim javnim službama ne drži previše vodu. Ostao je gorak okus poslije svega, no sad je gotovo - kaže. S druge strane, dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru, prema kojem svim javnim i državnim službenicima osnovica plaće raste za 6,12 posto, potpisao je.

A Vlada je na sjednici u četvrtak odmah donijela i izmjene Uredbe o koeficijentima radnih mjesta. Cjelokupnim paketom nastavnici i učitelji će do siječnja 2021. imati za 700 kuna veće plaće. Resorna ministrica Blaženka Divjak istaknula je kako se slaže da je do ovog rješenja moglo i ranije doći. A upravo je i ona otpočetka igrala toplo-hladno. Najprije je sindikaliste podržavala, pa se povukla kao da je se štrajk ne tiče, pa bacala otrovne strelice prema kolegama u Vladi, čak je i ona nudila dodatke a ne koeficijente, pa inzistirala na udovoljenju zahtjevima...

SDP pokreće njezin opoziv, no time je samo učinio uslugu Plenkoviću. Ako ju je i mislio smijeniti, sad to vjerojatno neće.