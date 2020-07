'Manjine će dati potporu HDZ-u, netko od nas mogao bi u Vladu'

Predstavnika češke i slovačke manjine Bileka, napominje, ne zanima niti jedno ministarsko mjesto te misli kako to ne zanima ni predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca

<p>Zastupnici nacionalnih manjina dat će potporu <strong>Andreju Plenkoviću</strong> za sastav nove vlade, najavio je predstavnik češke i slovačke nacionalne manjine <strong>Vladimir Bilek</strong>, dodavši i kako je moguće da predstavnici manjina dobiju mjesto u vladi, no o tome trebaju najprije razgovarati s mandatarom.</p><p>Mogućnosti postoje kada je riječ o ministarstvu ili mjestu potpredsjednika vlade, imamo određen interes ali o tome prvo moramo razgovarati s mandatarom Plenkovićem, rekao je Bilek.</p><p>- Vjerujem da ćemo s mandatarom doći do zajedničkog jezika i napraviti sve što je moguće da se to i desi, da bude stabilna većina u Hrvatskom saboru - kazao je Bilek.</p><p>Njega osobno, napominje, ne zanima niti jedno ministarsko mjesto te misli kako to ne zanima ni predsjednika SDSS-a <strong>Milorada Pupovca</strong>.</p><p>- Što se tiče osoba koje će biti predložene za ministre bitan je razgovor s mandatarom i razgovor s osobom koja bi mogla biti ministar - kazao je Bilek podsjetivši da kako su predsjednici vlada znali predložiti za ministre i osobe koje nisu stranački ljudi.</p><p>- Budući klub zastupnika nacionalnih manjina radit će u istom sastavu kao što je bilo u proteklom mandatu i dat će potporu Andreju Plenkoviću za sastav nove vlade - kazao je Bilek nakon sastanka u Saboru dodavši kako potpise tehnički još nisu predali ali će uskoro.</p><p>Manjinci su na sastanku razgovarali također o operativnim programima za nacionalne manjine.</p>