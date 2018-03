Manolić slavi prvih 98 godina: Ljubi, vozi i još čuva sve tajne

Drugi predsjednik Vlade Republike Hrvatske te bivši visokopozicionirani pripadnik UDBA-e Josip Manolić danas slavi 98. rođendan.

- Moj život je predugačak da ga ispričam u cijelosti - voli u posljednje vrijeme reći Manolić.

Politikom se počeo baviti davne 1937. godine, a nakon dugogodišnjeg članstva u CK SKH, 1989. godine uključio se u osnivanje HDZ-a.

Početkom 1990-ih bio je drugi čovjek u Republici Hrvatskoj, odmah do Franje Tuđmana, kojemu je bio bliski suradnik. Četiri godine kasnije, sa Stjepanom Mesićem, Slavkom Degoricijom i drugima, zbog frakcijskih borbi, izlazi iz HDZ-a.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Danas je u mirovini i više se politikom ne bavi aktivno. Ali u odnosu na svoje upola mlađe kolege, i dalje briljira lucidnim komentarima, što se najbolje vidjelo na ispitivanju tijekom lanjskog povjerenstva za Agrokor. Tada je natjerao članove povjerenstva da sjednu tik do njega jer ne čuje dobro. Odgovara je na njihova pitanja tako da govori mnogo, ali ne kaže ništa što mu ne ide u prilog.

U travnju 2016. s 96 godina oženio se dugogodišnjom prijateljicom Mirjanom Ribarić

- Ta naša ljubav nije od jučer. Iza nas je višegodišnji zajednički život. Odlučili smo ga okruniti brakom jer više nije bilo smisla živjeti u izvanbračnoj zajednici. Pa mi smo ozbiljni ljudi u ozbiljnim godinama - otkrio je tada Manolić za 24sata.

U rujnu 2017. Manolić je s 97 godina produžio valjanost vozačke dozvole i postao vjerojatno najstariji vozač u Hrvatskoj.

POGLEDAJTE VIDEO:

'Putin je pokazao da može bez saveznika'

U duhu aktualne pobjede Vladimira Putina na izborima u Rusiji, možemo se podsjetiti Manolićeve prošlogodišnje izjave koju je dao gostujući, na svoj rođendan, u studiju 24sata:

- Mislim da je start ili bolje rečeno ili put koji je izabrao Putin za razvoj Rusije reakcija na Sovjetski savez. Ta politika je doživjela jedan neuspjeh u svom daljnjem održavanju. Pojava Putnina kao državnike je pokazala da Rusija može i bez svojih saveznika i satelita u Europi i Aziji može biti velesila - rekao je.

U razgovoru s Borisom Rašetom govorio je i o Agrokoru. Na pitanje kako je nastao moćni koncern, odgovorio je:

- Počelo je s najmanje špekulacija u gospodarstvu. Okrenuo se u jačanje samog Agrokora i hrvatskog gospodarstva, za razliku od ostalih tajkuna koji su samo išli za time da ugrabe nešto, a ostalo da propadne. To 200 obitelji se jako uveličava s jednom frazom koja je nastala u Francuskoj prije II. svjetskog rata da Francuskom vlada 200 obitelji. To nije bila generalna orijentacija. To je jedan momenat našeg nesnalaženja, predsjednika i svih koji smo se našli oko njega. Iz jednog socijalističkog gospodarstva u kapitalističko. Htjelo se prestrojiti socijalističko gospodarstvo bez teškoća - kaže Manolić i dodaje da im je nedostajalo znanja i iskustva.

O Titu i Golom otoku

- Tita je već povijest ocijenila, ne moram ja. Na međunarodnom planu on je išao zajedno sa Staljinom, kad je vidio da se našli planovi ne preklapaju, odmaknuo se.

- Goli otok je, gledajući iz situacije kad je Jugoslaviji i Titu prijetila opasnost iz SSSR-a, bio nužnost u takvoj politici.

O Bleiburgu i komunističkoj partiji NDH

- Ne mogu reći svoju ocjenu, ali mogu Tuđmanovu iz 90-ih. On kaže maksimum 30.000 žrtava je tamo ostalo. Ovi revizionisti neće biti realni i reći da je selekcija bila već tamo napravljena, u Bleiburgu. Tamo su stradali većinom zločinci - kaže Manolić.

- Sjećam se kad smo preuzeli vlast '43. U Lepoglavi su ustaše dok su se povlačili poklali žene i civile i ostavili ih iza zida - dodao je.

- Bilo je tih ideja, jer ako stvarate perspektivu države, onda morate prilagoditi i organizacije koje će djelovati unutar nje - kaže o idejama o osnivanju komunističke partije Nezavisne države Hrvatske 1941. godine.

- Sporazum koji je Hitler imao s Molotovom imao je utjecaj i na nas. Iako je nama bilo jasno da tu budućnosti nema, da se moramo opredijeliti protiv fašizma, nacizma i okupacije - kaže Manolić.

Foto: Slavko Midžor/PIXSELL

O osnivanju HDZ-a

- Dovodite me u situaciju da ne mogu prihvatiti tezu. Nisu bitni samo pojedinci u kreiranju jedne politike, bitno je ono što si uspio donesti u program. Ljudi koji su bili politički informirani, u toku tih promjena, oni su se prvi prešaltali. Naivni ljudi samo vide Udbu oko Tuđmana i oko mene, a ne vide milijune koji su nastali oko nas - odgovorio je na pitanje jesu li osnivači HDZ-a došli iz komunističke partije.

Istina o Hebrangu

- Činjenica je da su ga ubili u zatvoru. Ni jedna teza nije sasvim dokazana zašto su ga ubili, neki kažu da je bio staljinist, drugi da je

ustaša. Hebrang je bio uz Tita, najstariji i najpopularniji u redovima komunističke partije Jugoslavije, naravno da Titu nije odgovaralo da takav čovjek prihvati politiku Staljina protiv njega - ispričao je Manolić.

O budućnosti Hrvatske

- Hrvatska, s obzirom na geopolitički položaj i marljive ljude, ima jako dobru perspektivu i budućnost bez obzira na globalna kretanja u vanjskoj politici - rekao je.