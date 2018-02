Maras o aferi konzultanti: Kako samo premijer nije ništa znao?

SDP-ov Gordan Maras zatražio je još jednu stanku i izašao za govornicu kako bi progovorio o aferi "konzultanti" u Agrokoru. Obrušio se na premijera Andreja Plenkovića poručivši kako je upravo on postavio Antu Ramljaka za povjerenika Agrokora te je odgovoran što tri tvrtke dobivaju 250.000 kuna tjedno za konzultantske usluge.

- Nema tu priče o Martini Dalić. Mislim, naravno ima, ali ne one koja je odlučujuća. Ima vjerojatno i o Škegri, ali također ne ona odlučujuća. Plenković je odlučio dovesti Ramljaka i postaviti ga za povjerenika - rekao je Maras pokazujući fotografiju premijera Plenkovića i Ramljaka u Vladi prije osam dana.

Naglasio je kako je tada, 8. veljače, Ramljak Plenkoviću donio dokumente, a već osam dana Plenković ništa ne poduzima.

- Osam dana je prošlo otkad je dobio dokumentaciju i više ne može govoriti da ne zna. Ali još ništa nije napravio. Imamo odgovor iz Vlade kako je premijer imao intenzivan tjedan. Texo Management i još dvije konzultantske tvrtke su u tih osam dana fakturirale 600.000 kuna. To je produkt rada Andreja Plenkovića - istaknuo je Maras.

Naglasio je kako nije normalno da su u Agrokoru angažirani Ramljakovi prijatelji i poznanici za obavljanje konzultantskih usluga.

- To sve nije normalno. I to znaju svi, i vi iz HDZ-a, i HNS-a i Mosta i oporbe, ali ne zna Plenković. Pa koliko će čovjek koji je doveo Ramljaka i omogućio da se zaposle ti savjetnici, razmišljati, analizirati i ne činiti ništa? Ili se radi o tome, što sumnjamo mi u SDP-u, da Plenković stoji iza tih konzultanata - poručio je.

Borić branio Ramljaka pa napao Marasa

HDZ-ov Josip Borić stao je u obranu premijera i Ramljaka istaknuvši kako ga svi, i dobavljači i vjerovnici, hvale. No, prije toga je "bocnuo" samog Marasa i osvrnuo se na njegov rad.

- Nedavno sam vidio da ste na društvenim mrežama zavapili građanima da želite biti bolji zastupnik u Saboru i pitali ih da vam preporuče što učiniti kako biste bili bolji. Pa ja ću vam reći kao političar i građanin da ovo nije najbolji način da budete bolji zastupnik jer je činjenica da ovo vaše uporno prozivanje iz dana u dan ne pomaže ni vama, ni građanima ni Agrokoru - poručio mu je Borić dodavši kako SDP ima svojih problema, većih od teme Agrokora.

- Vi u vašoj Bundesligi, u SDP-u, imate većih problema nego Agrokor i očito pokušavate ovime prebaciti se na druge teme. A to vam neće uspjeti iznoseći neistine - rekao je.

Ponovio je kako je za lex Agrokor glasala većina zastupnika te da Ramljak nije vladin povjerenik, već ga je imenovao Trgovački sud.

- Sugerirate građanima da cijelu priču vodi Vlada i da se novcem poreznih obveznika plaćaju savjetnici, a to nije istina. Ni jedna kuna nije ušla u Agrokor u ovih 10 mjeseci od poreznih obveznika - poručio je.

Brkić: Borić je iznosio subjektivno mišljenje, a ne stajalište Kluba HDZ-a

Predsjedavajući Milijan Brkić (HDZ) uputio je malu packu Boriću i poručio kako je njegov kolega iznio o Marasu svoj osobni, a ne stav Kluba HDZ-a.

- Nitko od nas nije pozvan da cijeni rad saborskih zastupnika, nego će to ocijeniti birači kad za to dođe vrijeme. U obrazloženju stanke morate iznositi stajalište kluba i ne omalovažavati bilo koga od zastupnika ili zastupnica - upozorio je Brkić svog stranačkog kolegu.

- Vi ste najbolji voditelj plenarnih sjednica, daleko odskačete od svih ostalih - pohvalio ga je SDP-ovac Maras.

Zatraživši povredu Poslovnika, opetovano je naglasio kako je upravo Plenković postavio Ramljaka i omogućio zaradu konzultantskim tvrtkama od 250 tisuća kuna tjedno.

- Uvodno ste lijepo krenuli, pa ste skrenuli na repliku. Molim Vas da ne zlorabite institut povrede Poslovnika, upozorio ga je Brkić.

SDP: Zakon o komunalnom gospodarstvu stavlja privatni interes iznad javnog

SDP-ovi saborski zastupnici i načelnici kritizrali su u utorak u Saboru Zakon o komunalnom gospodarstvu. Ovo je najlošiji Zakon, poručili su, koji je Vlada poslala u saborsku proceduru.

Kako su istaknuli SDP-ovci, prijedlog Zakona je loš, nedorađen, netransparentan i suprotan Ustavu.

- Ovaj Zakon je opasan jer ima trend u privatizaciji javnih usluga, a to će rezultirati većim cijenama tih usluga za naše građane. U članku 36. se pogoduje određenim članovima privatnog sektora ili vodi prema osnivanju brojnih novih komunalnih tvrtki sa stotinama novih uhljeba. Pokušalo se opravdati da je to zbog Direktiva EU, što je jedna velika laž - poručio je Marko Vešligaj.

Trgovačka društva u vlasništvu općine, istaknuo je Damir Mateljan, načelnik općine Kamanje, stavljaju se nepovoljan položaj spram privatnog sektora.

- Do sada se pokazalo uvijek da privatizacija komunalnih usluga dovodi do pada razine komunalnih usluga, a u konačnici do povećanja cijena. Umjesto da standard građana bude viši, ovim Zakonom standard će biti daleko niži nego je to sada - poručio je.

Do sada su općine i gradovi, dodao je, na temelju svojih vlastitih iskustava utvrđivati što je to određena komunalna djelatnost.

- Ovim Zakonom oni to više neće moći samostalno, nego će morati pitati ministra. Neka općinica na malom otoku će morati pitati ministra da li je komunalna djelatnost, recimo, iznajmljivanje ležaljki ili uređivanje plaža - istaknuo je.

Stjepan Kovač, gradonačelnik Čakovca istaknuo je kako je ovaj Zakon u koliziji s još četiri zakona; Zakonom o radu, trgovačkim društvima, ustanovama, službenicima i namještenicima te lokalnim i područnim samoupravama.

- Stvarno ne znam što rade u Ministarstvu da su tako loš Zakon dali na dnevni red. Definitivno će morati nešto mijenjati - istaknuo je.

Alen Prelec, načelnik općine Brdovec,naglasio je kako se Zakon o komunalnom gospodarstvu mijenja 18. put.

- Imam osjećaj da kod svakog zakona ministar želi ostaviti nekakav trag. 18 puta mijenjamo Zakon, a on je sad lošiji nego je bio. Mislimo da ovo više nema smisla na ovaj način. Ovime imam novo zapošljavanje, građani neće bolje živjeti i imat će skuplje usluge. Imat ćemo komunalnog redara, poljoprivrednog redara, prometnog redara..Ovo više nije dopustivo - poručio je.