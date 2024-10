Marburg virus već ubio desetak ljudi u Ruandi, nema veće opasnosti od širenja u Europi

Policija u njemačkom Hamburgu zatvorila je u srijedu ujutro glavnu željezničku stanicu, dok su hitne službe u zaštitnoj opremi evakuirale vlak iz Frankfurta. U njemu su bili dvoje putnika na povratku iz Ruande, a dobili su groznicu i simptome viroze. Odmah su i sami posumnjali da su možda zaraženi novim opakim virusom čije su postojanje vlasti u Ruandi priznale tek prošli tjedan. Mladi student medicine (26) i njegova partnerica odmah su obavijestili liječnike. Nakon karantene i PCR testa ispostavilo se kako ipak nemaju Marburg virus.

Bolest je poznata još od 60-ih godina 20. stoljeća i nije se dugo pojavljivala. Službe u Europi su na oprezu jer su neki od kontakata zaraženih u posljednja dva tjedna iz Afrike putovali u Belgiju i druge zemlje. Vrlo zaraznim, ali i smrtonosnim virusom do nedjelje se u Ruandi zarazilo 26 ljudi, a do danas ih je desetak i preminulo, objavile su tamošnje vlasti. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) objavila je kako je riječ o virusu klinički sličnom eboli. Izaziva hemoragijsku groznicu (vrućica, krvarenje, u teškim slučajevima stanje šoka i smrt). Ovaj virus, kao i ebolu ili koronu, na ljude prenose šišmiši, u slučaju marburga to je vrsta egipatski letipas, koji se hrani voćem. Bolest se pojavljivala i u Kongu, Ugandi...

Krvarenje i zatajenje organa

No nema ozbiljnije opasnosti da se Marburg virus jako proširi po Europi ili u Hrvatskoj, iako je opasan, kaže nam imunolog Zlatko Trobonjača. Kako je pojasnio, s obzirom na to da ima relativno kratku inkubaciju, od 5 do 20 dana te da brzo nastupaju jaki simptomi i bolest, lako ju je uočiti i izolirati zaražene na vrijeme.

- Riječ je o zoonozi (bolest ili infekcija koja se prirodno prenosi sa životinja kralježnjaka na ljude i obrnuto, op. a.), ali može kod ljudi izazvati tešku bolest. Naš imunosni sustav teško pronalazi virus koji relativno lako pronalazi put do naših stanica koje koristi za razmožavanje - rastumačio nam je imunolog.

Kako ističe, upravo zbog toga bolest može biti vrlo teška. Smrtonosna je otprilike u 30 posto slučajeva, a tad dolazi do krvarenja, zatajenja organa i oštećenja krvnih žila kod dijela oboljelih. Virus se prenosi bliskim kontaktom i spolnim putem, no imunolog ističe kako se ne može baš lako prenijeti.

Pazite na simptome ako putujete

- Zbog toga neće biti neke veće zaraze, s obzirom na to da se simptomi brzo prepoznaju. Epidemiološke službe u Njemačkoj, pa tako i u Hrvatskoj, jako dobro znaju sve procedure i kako postupati - kaže Trobonjača.

Najvažnije je da oni koji putuju u zemlje u kojima se zaraza pojavljuje budu oprezni te na vrijeme obavijeste nadležne službe i liječnike ako primijete simptome bolesti.