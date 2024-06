Marguerite je bila jedna od najinovativnijih umjetnica, ali je bila u sjeni uspješnog muža

Među najzvučnijim imenima izložbe “Od boemstva do vječnosti” su Edgar Degas, Amedeo Modigliani i Henri Matisse, ali tu su i djela mnogih drugih autora čije su umjetnine prvi put stigle u Hrvatsku.

Stotinjak umjetničkih djela došlo je iz galerije “The Hub of Fine Arts” u Mostaru, a dio su kolekcije privatne zaklade MT Abraham (MTA). U organizaciji 24sata i partnera u zagrebačkoj Galeriji Klovićevi dvori izložba je otvorena do 30. lipnja.

Ondje je djelo i američke slikarice, tekstilne umjetnice i grafičarke Marguerite Zorach (1887. - 1968.) “Smrt rudara” iz 1930. godine. No tko je ona zapravo bila? Riječ je o jednoj od najinovativnijih američkih modernističkih umjetnica. Mlada Marguerite Thompson (Zorachino djevojačko prezime) našla se u epicentru najinovativnijih trendova zahvaljujući svojoj teti Harris koja ju je pozvala u Francusku. Osim toga, gospođica Harris bila je stara prijateljica Gertrude Stein, američke spisateljice i kolekcionarke. Nadobudna umjetnica imala je priliku posjetiti legendarni salon Stein, gdje su na zidovima visjele slike Henrija Matissea, Pabla Picassa, Paula Gauguina...

Marguerite Zorach (1887. - 1968.), američka modernistička umjetnica | Foto: Wikipedia

Od Matissea i Picassa, koje je lako mogla i susresti kod Steinovih, “posudila” je tehnike koje će oblikovati njezin vlastiti stil.Marguerite je jednom priznala: “Nisam ostvarila nikakvo prekrasno ili novo umjetničko otkriće. Možda nemam čak niti novu viziju.

Koliko je moj život bogat emocionalnim i intelektualnim iskustvima, stvarnim ili u mašti, toliko tražim dublje i sveobuhvatnije shvaćanje stvari, toliko ću imati materijal od kojega ću stvarati“. U Americi, gdje se Marguerite vratila 1912. sa suprugom Williamom Zorachom, postala je poznata po tapiserijama i vezovima. U 1920-ima njezin je ručni rad privukao mnogo više pozornosti kritičara

od njezinih slika. Zatim se 1930-ih vratila uljanom slikarstvu.

Ulje na platnu, 'Smrt rudara', 1930. godine

Kubistički oblici, odvažne fovističke boje i ekspresionistički obrisi slike “Smrt rudara”, naslikane na vrhuncu Velike depresije, dokaz su njezina slikarskoga talenta. U posljednjim desetljećimaživota slikanje joj je ponovno postalo omiljena tehnika. Samostalne izložbe njezinih slika i tapiserija redovito su organizirale veće njujorške galerije. Iako je Zorach bila jedna od najranijih i najinovativnijih američkih modernističkih umjetnica, zanimanje za njezin rad bilo je ograničeno. Pripisivalo se to njezinu zanimanju za dekorativnu umjetnost i postignućima poznatijeg supruga, u čijoj je sjeni bila umjetnica koja je dala značajan doprinos otkrivanju novih pravaca u američkoj umjetnosti.

