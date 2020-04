Marić: Došlo je vrijeme za ukidanje parafiskalnih nameta!

Dok se Nezavisni hrvatski sindikat na čelu s predsjednikom Krešimirom Severom ne želi odreći ničega te ne pristaje na nikakve rezove, ministar financija Zdravko Marić nada se kako bi ipak ubrzo mogli doći do dogovora. Svjestan je da nisu odradili još ni polovicu posla, ali nada se najboljem.

- Okolnosti su takve da svi moramo shvatiti kakva je situacija. Nama mjesečno za funkcioniranje države treba između 13 i 15 milijardi kuna. Plaće u tom cijelom iznosu su negdje oko 2,5 milijarde kuna i nisu jedina stavka. Tu su mirovine, ali i zdravstveni sustav i socijala, treba sagledati sve stvari i mjere koje smo uveli za gospodarstvo. Apelirao bih da nam ne trebaju podjele na javni i privatni sektor. Možemo svi doprinijeti gospodarskoj aktivnosti i bilo kakvom stvaranju dodatne vrijednosti i trebamo to učiniti i za one koji to ne mogu.

Kaže da Hrvatska može izdržati ovo stanje te da će tri mjeseca biti teško, ali da bi stvari dalje mogle biti još teže i kompleksnije.

- Domaće tržište smo pokrenuli. Jednu desetinu smo realizirali, idemo s dodatnim aktivnostima na domaćem tržištu. Nadam se da ćemo biti uspješni s bankama, nego i mirovinskim fondovima, a onda imamo i određene mogućnosti sa stranim tržištima - objašnjava ministar Marić i ističe kako je došlo vrijeme za ukidanje parafiskalnih nameta:

- Ako je država spremna u ovim okolnostima odgađati, oslobađati potpuno ili djelomično mirovinsko i zdravstveno osiguranje, u situacijama kad je zdravstveni i mirovinski sustav prilično napregnut, mislim da tu imamo prostora za uštedu. Ukidat ćemo ih u jednom od sljedećih krugova. Vlada će s tim izaći kad sve pripremimo. Ima tu puno resora koji su uključeni, svaki od parafiskalnih nameta pripada nekog od resora, ja se nadam da ćemo analize brzo završiti - zaključio je Marić u Dnevniku Nove TV.

