Marić o dugovima: Vjerujem da neće doći do nestašice lijekova

<p>Ministar financija <strong>Zdravko Marić</strong> rekao je u srijedu vezano za dug veledrogerijama da će se 300 milijuna kuna koje će se platiti u okviru preraspodjele i prije rebalansa, planira provesti do kraja ovog tjedna, te vjeruje kako neće doći do nestašice lijekova.</p><p>Gostujući večeras u <a href="https://vijesti.hrt.hr/668757/ministar-maric-u-dnevniku-htv-a">Dnevniku HTV</a>-a ministar financija je osim o dugu veledrogerija, govorio i o BDP-u i gospodarskim mjerama.</p><p>Glede duga veledrogerijama kazao je da se 300 milijuna kuna koje će se platiti u okviru preraspodjele i prije rebalansa, planira provesti do kraja ovog tjedna.</p><p>- U rebalansu će biti nešto izdašniji iznos kada cijelu priču na neki način zatvorimo. Rebalans bi trebao biti sljedeći tjedan na sjednici Vlade, nakon toga u Hrvatskom saboru izglasavanje; tu smo već na kraju prve polovice studenog - rekao je Marić.</p><p>Procijenio je da će se s tih 300 milijuna kuna barem koliko-toliko ublažiti efekti.</p><p>- Međutim, dug prema veledrogerijama je gotovo 5 milijardi kuna, a dug ukupnog zdravstva je preko 10 milijardi. Ne bježimo od toga da hoćemo i moramo podmiriti. Treba prevenirati i spriječiti da nove obveze nastaju - rekao je ministar financija.</p><p> Dodao je da se iz tih brojki vidi kako dug prema drogerijama i općenito problematika lijekova i sanitetskog materijala, nije jedina.</p><p> Treba napraviti temeljitu reformu zdravstvenog sustava, istaknuo je.</p><p> Marić je rekao kako duboko vjeruje da neće doći do obustave, odnosno do nestašice lijekova. </p><p> Unatoč svim izazovima kojima smo izloženi, uvjeren sam da će zdravstveni sustav izdržati sve napore. U zdravstvenom sustavu nedostaje financijska održivost i tu će trebati staviti sve karte na stol, zaključio je Marić.</p><p> Rebalans proračuna - sva sredstva i mogućnosti usmjerit ćemo u očuvanje radnih mjesta</p><p> Vezano uz rebalans proračuna najavio je kako on podrazumijeva sve što je bilo u rebalansu i u petom mjesecu.</p><p> Sva sredstva i mogućnosti koje imamo usmjerit ćemo u očuvanje radnih mjesta. Do sada smo platili 7 milijardi kuna potpore i očuvanju radnih mjesta. Puno je otišlo i na otpise poreznih davanja, tako i za zdravstveni sustav i na tom tragu će biti i ovaj rebalans, naglasio je Marić.</p>