Prije Mari\u0107a govorio je i ministar zdravstva Vili Bero\u0161 koji je rekao da sagledavaju situaciju i nalaze rje\u0161enja te da razumiju i veledrogerije.\u00a0

-\u00a0Moramo primijetiti da se ponavlja pritisak pred izbore ili rebalans - rekao je Bero\u0161 i dodao da je siguran da \u0107e na\u0107i rje\u0161enje.

Govore\u0107i o pove\u0107anju duga Bero\u0161 je rekao da su tro\u0161kovi uz Covid-19 bili enormni te je spomenuo maske, vizire i specifi\u010dne lijekove.\u00a0

- Samo tro\u0161ak testiranja ve\u0107i je od 200 milijuna kuna - rekao je Bero\u0161 koji je uvjeren da bolnice mogu izdr\u017eati dok se ne rije\u0161i situacija.

Govorio je i o situaciji s korona krizom te je rekao da imaju u planu i mjere ograni\u010denja okupljanja, ako ne bude pomaka s brojem zara\u017eenih.

-\u00a0Za sad ne planiramo, ako do\u0111e vrijeme za to svakako \u0107emo razmi\u0161ljati o svemu da suzbijemo \u0161irenje -\u00a0rekao je Bero\u0161 na pitanje policijskog sata i ponovio da je to zadnje \u0161to \u0107e poduzeti.\u00a0

'Plan je osigurati 300 mil. kuna za veledrogerije do rebalansa'

Govoreći o povećanju duga Beroš je rekao da su troškovi uz Covid-19 bili enormni te je spomenuo maske, vizire i specifične lijekove. Samo trošak testiranja veći je od 200 milijuna kuna, rekao je

<p>Ministar financija <strong>Zdravko Marić</strong> rekao je nakon sjednice užeg kabineta Vlade da je plan osigurati 300 milijuna kuna za veledrogerije do rebalansa, a naknadno osigurati da taj iznos bude i veći.</p><h2>Pogledajte video</h2><p>Prije Marića govorio je i ministar zdravstva Vili Beroš koji je rekao da sagledavaju situaciju i nalaze rješenja te da razumiju i veledrogerije. </p><p>- Moramo primijetiti da se ponavlja pritisak pred izbore ili rebalans - rekao je Beroš i dodao da je siguran da će naći rješenje.</p><p>Govoreći o povećanju duga Beroš je rekao da su troškovi uz Covid-19 bili enormni te je spomenuo maske, vizire i specifične lijekove. </p><p>- Samo trošak testiranja veći je od 200 milijuna kuna - rekao je Beroš koji je uvjeren da bolnice mogu izdržati dok se ne riješi situacija.</p><p>Govorio je i o situaciji s korona krizom te je rekao da imaju u planu i mjere ograničenja okupljanja, ako ne bude pomaka s brojem zaraženih.</p><p>- Za sad ne planiramo, ako dođe vrijeme za to svakako ćemo razmišljati o svemu da suzbijemo širenje - rekao je Beroš na pitanje policijskog sata i ponovio da je to zadnje što će poduzeti. </p>