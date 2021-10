Kada gledamo ovu procjenu rasta za ovu godinu koja će biti viša od osam posto, to će značiti da je Hrvatska u manje od dvije godine dosegnula predrecesijsku razinu realnog BDP-a. U prošloj krizi, ona je trajala šest godina, i onda nam je trebalo još četiri i pol, gotovo jedanaest godina u odnosu na ovo, manje od dvije. Mislim da s time možemo biti zadovoljni, rekao je ministar financija Zdravko Marić u razgovoru za Dnevnik HTV-a.

Povukao je i sportsku usporedbu te rekao da su dva gola s jedne strane značajno veći BDP od planova i veći prihodi, a dva primljena gola su veći rashodi od planova te veći deficit.

- Međutim, pobjeda u zadnjoj minuti je činjenica da nam je javni dug unatoč svim okolnostima ove godine bude zabilježio smanjivanje, i to onim ritmom i dinamikom kojom ga želimo i među ostalim i vidimo iduće tri godine - to je prosječna dva do tri postotna boda BDP-a godišnje - rekao je.

- Kada sve skupa zbrojimo i oduzmemo, ja mislim da u svim okolnostima kako lanjske, tako i ove godine, gdje smo imali situaciju da smo morali produžiti mjere za očuvanje radnih mjesta, gdje smo imali velika izdvajanja vezana uz covid, pa i nešto višu indeksaciju mirovina, što je dobra vijest, ali nije dobra vijest da je ona dobrim dijelom došla zbog povećane inflacije, a u konačnici najvećim dijelom zbog povećanih izdvajanja i rashoda za zdravstvo da imamo povećanje tog deficita. Ali što smo govorili od samog početka, fiskalna politika je od prvog dana pandemije u funkciji očuvanja radnih mjesta obzirom da su ona najviše bila ugrožena sa svim mjerama koje smo činili kako bi očuvali ljudske živote - dodao je, a na pitanje jesu li pripravni na gore ekonomske rezultate kao bi sačuvali radna mjesta i zdravlje ljudi, ministar Marić se složio.

Na pitanje oko dodatnih zaduživanja zbog deficita od 18 milijrdi kuna, rekao je kako su "sve naše potrebe financiranja već ispunili".

- Do kraja godine izuzev dvije redovne aukcije trezorskih zapisa - sve smo zatvorili. Naravno mi uvijek moramo biti spremni ako dođe nešto nenadano, još su svega dva mjeseca do kraja godine, ali što se tiče potreba za financiranje, više ih nema za ovu godinu, međutim iduća- kako i planirani deficit, tako i određena dospijeća imamo već u veljači, u svibnju međunarodne obveznice s milijardom i 250 milijuna eura, i potom u srpnju još jedna domaća obveznica. Gotovo tri milijarde eura iduće godine imamo dospijeća, mislim da ćemo biti dosta aktivni već od samog početka, kako na domaćem tako i na međunarodnom tržištu - kaže Marić.

O reformi zdravstva

- Potvrdilo se još jednom da će prihodna strana uvijek dat svoj doprinos, ove godine je van svih očekivanja dala svoj doprinos. Ali bez jake racionalizacije na rashodnoj strani ne možemo očekivati financijsku održivost zdravstvenog sustava. On dobro trpi i dura izazove pandemije, ali nije samo zbog covida jer ovdje govorimo o dugovima i obvezama. Mi smo postigli određeni dogovor s predstavnicima veledrogerija još na proljeće, razradili smo određene scenarije, neki su malo bolji neko malo lošiji, nažalost za ovu godinu idemo prem najlošijem - najavio je i dodao da, bez obzira na fokus prema dugovima veledrogerijama, to nisu jedini dugovi u zdravstvu..

Inflacija

- Građani su suočeni s poskupljenjem artikala i proizvodima i uslugama koje svakodnevno konzumiraju, onda svaki artikl koliko je porasla cijena, međutim kada to sve skupa stavite u skup, naše procjene su da je inflacija ispod tri posto čime hrvatska ne odskače od ostatka Europske unije - kaže.

BDP i proračun

- Ove godine sve skupa kada zbrojimo mi ćemo za zdravstvo iz državnog proračuna izdvojiti preko devet milijardi kuna, preko devet milijardi kuna kako bismo rokove plaćanja držali na 180 za bolnicu odnosno za ljekarne 120 dana - rekao je.