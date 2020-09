Marić: 'Od 1. siječnja idemo sa snižavanjem poreza na dobit'

<p>Imali smo operativne sastanke. Naš je prijedlog da s 1.1. idemo sa snižavanjem poreza na dobit, izjavio je ministar financija<strong> Zdravko Marić</strong> za <strong><a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/zdravko-maric-o-novim-poreznim-reformama---620796.html">Dnevnik Nove TV</a></strong>. Marić je u petak imao sastanak sa županima i gradonačelnicima, nakon kojeg je, kako kaže, bio zadovoljan dogovorenim. </p><p>- Gradonačlenicima i županima smo prezentirali prijedlog da država preuzme teret snižavanja stope poreza na dohodak koja će, prema njihovim izračunima, iznositi oko dvije milijarde kuna. Gradovi i općine imali su udio u porezu na dohodak od 60 posto, a sad će imati 74, županije su imale 17 posto, sad će imati 20 - rekao je Marić te dodao kako se nije odustalo od poreza na promet nekretninama.</p><p>- To je dio programa Vlade i od njega nismo odustali, ali nismo rekli točno kada - rekao je, ali nije htio komentirati izvješća Stanard & Poorsa. Dodao je kako mu je u zadnje dvije godine bilo ugodno razgovarati s rejting agencijama jer imali smo puno toga lijepoga za reći. Imali smo gospodarski rast, suficit proračuna, smanjivanje javnog duga, sad su okolnosti malo drugačije.</p><p>- U ovim okolnostima prvi i osnovni cilj mi je obraniti ovaj investicijski kreditni rejting - izjavio je. </p><p>Osvrnuo se na aferu Janaf. Rekao je da mu je drago kada tako nešto čuje, ali na sam slučaj nema komentara.</p><p>- Čelni ljudi javnih tvrtki biraju se na temelju javnih natječaja. Državne tvrtke imaju još puno neostvarenih potencijala i zato bi na vodećim pozicijama volio vidjeti stručne ljude - rekao je. </p><p>- Hrvatska ima Ured za sprečavanje pranja novca, a rezultati tog Ureda vidljivi su u tome što je do zadnjeg izvješća Hrvatska bila u top 10 zemalja s najnižim rizikom za pranje novca. No uvijek treba gledati kako unaprijeđivati sustav, jer svi oni koji ga žele izigrati koriste nove, inovativne mjere i sustav mora reagirati na vrijeme - komentirao je Marić te dodao kako će za FINA-u i Hrvatsku lutriju nove čelnike birati putem javnog natječaja, resorna ministarstva provode sustav intervjuiranja, a Vlada na kraju daje preporuku nadzornim odborima. </p><p>Ministar je za kraj kazao kako nije kandidat za zagrebačkog gradonačelnika niti ima tih ambicija.</p>