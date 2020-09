Marić se predomislio: Oni koji kupuju nekretnine, plaćat će i dalje milijardu kuna poreza!

Još u srpnju je ministar Zdravko Marić najavio da će se planira ukinuti porez na promet nekretnina, ali gradovi i općine su se pobunile, tako da on ostaje i sljedeće godine. Kupci stanova su uzalud čekali ukidanje...

<p>Oni koji su odgađali kupnju nekretnine za sljedeću godinu kako ne bi platili tri posto poreza na promet nekretnina, uzalud su se nadali.</p><p>Kako nam je neslužbeno potvrđeno iz pouzdanog izvora, taj porez sigurno ostaje i sljedeće godine i neće ipak biti dio paketa u kojem se snižava porez na dohodak i porez na dobit.</p><p>Porez na promet nekretnina se plaća po vrijednosti nekretnina, pa ako se kupuje stan, primjerice vrijedan 100.000 eura, treba gradu ili općini u kojoj se nekretnina nalazi izdvojiti 3000 eura.</p><p>Taj porez je ranije iznosio 5 posto, ali ga je Vlada Andreja Plenkovića u dva navrata snižavala.</p><p>- Porez na promet nekretnina od tri posto ostaje i sljedeće godine. U programu Vlade je najava da će se ukinuti do kraja mandata i to ćemo ispuniti, ali neće biti dio ovog paketa rasterećenja - potvrdio nam je visokopozicionirani sugovornik iz Vlade.</p><p>Porez je inače prihod općina i gradova. Ministar financija je na sastanku s Udrugom gradova još krajem srpnja, čelništvu potvrdio da ga Vlada planira ukinuti sljedeće godine zajedno sa smanjenjem stopa poreza na dohodak s 24 na 20 posto i sa 36 na 30 posto. </p><p>Udruga gradova, ali i Udruga općina koje vode HDZ-ovci Željko Turk i Martin Baričević su se pobunili. U svom priopćenju su naveli da će to biti veliki udar na njih.</p><p>Od poreza na prometa nekretninama bi izgubili godišnje oko 1,1 milijardu kuna. A uz smanjivanje poreza na dohodak, ukupno bi izgubili 3,1 milijardu kuna.</p><p>Inače, najveći pojedinačni gubitnik bi bio Zagreb koji je samo od poreza na promet nekretnina lani uprihodio 308 milijuna kuna. </p><p>Vlada i Zdravko Marić su očito nakon tih lobiranja odlučili odgoditi ukidanje ovog poreza za sljedeću godinu. </p>