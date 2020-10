Marić: Premijer će sutra objaviti povećanje minimalne plaće

Na sjednici vlade će premijer priopćiti točnu brojku. Bit će povećanje, ali predsjednik vlade će u uvodnoj riječi na sutrašnjoj sjednici vlade priopćiti broj, rekao je Marić.

<p>Ministar Zdravko Marić gostovao je u <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3914576/zdravko-maric-za-rtl-danas/" target="_blank">RTL-u Danas</a>. </p><p>"Danas je bio inicijalni sastanak, teme su osnovica i božićnica. Nismo govorili detalje, samo smo najavili da bismo išli s prijedlogom dinamike. Naša obveza je povećati osnovicu za 4 posto 1.1., ali s obzirom na okolnosti ići ćemo s jednim prijedlogom, nema govora o smanjivanju, ali je moguća odgoda."</p><p>Što s božićnicama?</p><p>"Božićnice stavljamo na stol, nije od mene danas došao prijedlog o neisplati. Govorili smo samo da otvorimo tu temu. Vidjet ćemo hoće li se dirati božićnice", kazao je.</p><p>Plenković je rekao "da" božićnicama.</p><p>"Točno", odgovara Marić.</p><p>Jeste li znali za to "da"?</p><p>"Kako ne", kaže Marić, koji je pola minute ranije rekao da će se tek vidjeti hoće li se dirati božićnice. Kaže da su teme osnovica i dinamika, a da se danas nije puno govorilo o božićnicama.</p><p>"Drago mi je da ne govorimo o smanjenju plaća kao ni u svibnju, ali opet prilagodimo dinamiku okolnostima proračuna i svega skupa. Gubitnici smo svi zbog covida i recesije, a dobitnici su svi korisnici proračuna. Jamčio sam za mirovine, poglavito zbog umirovljenika, da mirovine nisu niti će biti pod znakom pitanja", rekao je Marić.</p><p>"Baš suprotno. U proračunu za sljedeću godinu je ciljana razina deficita 2,9. Najavili smo neke porezne izmjene. Proračun je spreman na reagiranje. Dominantni su negativni rizici, ali dolaze EU sredstva. Preduvjet za to su i reforme", kazao je Marić.</p><p>Plenković je večeras najavio i povećanje minimalne plaće.</p><p>"Na sjednici vlade će premijer priopćiti točnu brojku. Bit će povećanje, ali predsjednik vlade će u uvodnoj riječi na sutrašnjoj sjednici vlade priopćiti broj", rekao je Marić. </p><p>Može li Hrvatska izdržati novi lockdown?</p><p>"Moramo, ako do toga dođe. Ja se iskreno nadam i vjerujem da do toga neće doći. Vidjeli ste efekte onih mjesec dana...", kaže Marić. </p>