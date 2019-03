Marić u sukobu interesa? 'Ne brinite, svjestan sam ja svega'

Ministar financija Zdravko Marić uoči sjednice Vlade u četvrtak je novinarima govorio o putovanju u Rusiju na utakmicu naše nogometne reprezentacije za koju je kartu dobio od šibenskog poduzetnika Josipa Stojanovića Jollyja, koji je sam to dan ranije otkrio u jeku priče s automobilom majke ministrice Gabrijele Žalac.

Kako je istaknuo, ne zna odakle Jollyju sponzorske karte, ali za sve troškove spreman je podastrijeti račune koji su vidljivi u bankovim transferima.

Na pitanje je li svjestan da se radi o mogućem sukobu interesa, obzirom da se radi o poklonu većem od 500 kuna, odgovorio je da jest.

- Svjestan sam ja toga svega, nemojte se ništa brinut po tom pitanju. Prijavio sam sve u imovinskoj kartici, ako moram i bankovne račune mogu ih, naravno, pokazati - rekao je Marić dodavši kako osim karata Jolly nije platio nikakve druge troškove u Rusiji.

Spomenuo je i kredit HBOR-a koji je Jolly dobio za gradnju hotela, a za kojeg je Marića SDP-ov Gordan Maras optužio za pogodovanje.

- Prema mojim saznanjima, zahtjev je podnesen i prije nego sam ja postao ministar financija i došao na funkciju u nadzorni odbor HBOR-a. HBOR je banka, ima svoje procedure, stručne službe, kreditni odbor, rizike, uprave i onda dolazi na NO. Kredit je odoboren uz suglasnost NO, čini mi se, u prvoj polovici 2016., sve procedure su ispoštovane, trišna kamatna stopa, plasman odobren prema svim pravilima struke i nakon toga dolazi do zahtjeva za prijevremnu otplatu tog kredita zato što je dobio povoljnije uvjete od komercijalne banke, što je sam rekao. Platio je naknadu za prijevremeni otkup kredita - istaknuo je i naglasio:

- Svi moji prijatelji, poznanici koje sam imao prije mandata i koje ću imati i poslije, dobro znaju da od mene bilo kakve takve vrste usluga nikad nisu tražili niti bi tražili. Nikad se niti jednog od svojih prijatelja nisam niti hoću odricati.

Podsjetio je i na napade zbog kredita Agrokoru.

- Koliko je bilo medijske prašine i napada na mene zbog kredita Agrokoru, od prvog dana sam govorio da je taj kredit adekvatno pokriven i to je pokazao cijeli ova tijek i proces - rekao je.

Na pitanje je li zbog ove priče s kartama za utakmicu i mogućeg sukoba interesa bliže izlasku iz Vlade, o čemu se već neko vrijeme špekulira, Marić je znakovito odgovorio.

- Puno puta sam o tome govorio i bit će prilike o tome razgovarati. Ima vremena - sa smješkom je poručio.