Marica Vidaković tvrdi: Nagodba je za nas sveto pismo

Privremeno vjerovničko vijeće će poslijepodne glasovati o refinanciranju roll-up kredita, a u međuvremenu će se obaviti konzultacije dobavljača o načinu isplate graničnog duga te odvojeno i konzultacije financijskih vjerovnika odnosno kreditora, izjavila je novinarima članica toga vijeća u ime dobavljača Marica Vidaković.

Privremeno vjerovničko vijeće, koje treba odlučiti o refinanciranju roll-up kredita, naime, sjednicu je započelo oko 12 sati, a Vidaković najavljuje nastavak za 16 sati, kada se očekuje i glasovanje.

"Nastavak sjednice odnosno glasovanje je u 16,00 sati, do tada vam ne mogu ništa reći, tu je puno različitih varijanti, pokušaja, dogovora, pokušaja usklađivanja s jedne strane nas kao dobavljača, s druge strane njih. Ono što mogu reći, svakako ću istupiti u javnost, ali nakon što se donese konačna odluka i zapravo onda dati obrazloženje zašto smo bili za ili zašto ćemo biti protiv", rekla je Vidaković, inače prokuristica Uprave Kraša.

Na pitanje novinara je li došlo do nekog kompromisa, Vidaković je odgovorila da za sada nije došlo do kompromisa oko isplate graničnog duga, odnosno da su zasad na istim udaljenostima i dobavljači i druga strana. Kazala je i da je za dobavljače nagodba ovršna isprava, koju oni niti u jednom trenutku ne misle derogirati.

"Ono oko čega možemo razgovarati je dinamika isporuke, odnosno njihova obveza tj. isplata graničnog duga. Želimo da nam daju točnu dinamiku preostalog dijela, kako i kada, i tražimo od njih da nikakav uvjet zaduženja ne smije ograničavati dobavljače s već ugovorenim pravom koji oni imaju unutar nagodbe", smatra Vidaković.

Na upit kakva je njezin stav u vezi refinanciranja roll-upa, Vidaković je istaknula da zastupa stav dobavljača, odnosno interesne skupine čije pravo bi moglo biti narušeno iz nagodbe. "Prema tome, apsolutno nije bitno što mislim ja ili netko drugi. Nagodba je za nas sveto pismo", ustvrdila je.

Upitana može li se na Privremenom vjerovničkom vijeću izglasati novo financiranje koncerna unatoč protivljenju dobavljača, rekla je da može, ali da za sve postoji pravni lijek. "Daljnji koraci će na neki način obilježiti buduća događanja. Da li ćemo ići pravosudnim putem ili nekim drugim, vidjet ćemo", poručila je.

Odgovarajući na upit o visini kamatne stope na refinanciranje roll-up kredita, Vidaković je kazala da je previsoka s obzirom na kolateral.

"Kad dajete tolike garancije, kad dajete potencijalno takvu kompaniju i sve što ona ima kao kolateral, onda je ta kamata apsolutno prevelika", izjavila je, dodavši da se danas kompanije financiraju i uz kamatnu stopu ispod jedan posto.

Fortenova grupa refinancirat će roll-up kredit iz lipnja 2017. izdanjem četverogodišnje obveznice u iznosu do 1,2 milijarde eura, uz kamatu od 7,3 posto plus EURIBOR, uz donju granicu od 1 posto, a refinanciranje predvodi američki investicijski fond HPS Investment Partners uz sudjelovanje VTB banke.

Roll-up kredit u iznosu od 1,06 milijardi eura realiziran je u lipnju 2017. godine za pokriće dugova Agrokora. Pregovori o njegovu refinanciranju trajali su duže vrijeme s obzirom da je taj kredit, po podacima s početka travnja kada je s radom počela i Fortenova grupa koja je preuzela poslovanje Agrokor grupe, imao tada osnovnu kamatu od 11,5 posto, a koja je do rujna, kada kredit istječe, trebala narasti do 14 posto, a efektivno do 18 posto.

Vidaković nije htjela komentirati današnje izjave bivšeg vlasnika koncerna Ivice Todorića u intervjuu N1.

Inače, dobavljači bivšeg Agrokora, nakon jučerašnjeg sastanka više od 70 dobavljača u Krašu, traže da se kod isplate graničnog duga točno definira limit isplate minimalno 50 posto toga duga za svaku godinu pa tako i isplata minimalno polovice graničnog duga za 2018. do kraja ove godine.

"Tri su glavna prijedloga s današnje šire koordinacije Upravnog odbora udruge dobavljača - minimalan iznos isplate graničnog duga, jasno utvrđivanje nivoa likvidnosti za isplatu ostatka graničnog duga te da se iz ugovora osnovnim kreditorima makne limit koji su postavili da je maksimalan iznos koji se može isplatiti dobavljačima pet milijuna eura odnosno 10 milijuna eura u tri godine", izjavio je jučer predsjednik Udruge dobavljača i čelnik Podravke Marin Pucar.

Ukupni granični dug iznosi 70 milijuna eura, a nastao je tijekom dva mjeseca prije ulaska izvanredne uprave u Agrokor za isporučenu robu dobavljača, čija naplata je dospijevala nakon 10. travnja 2017.

Nagodbom je utvrđeno da je isplata, koja će se provesti u četiri godine, nužna ako Konzum postigne EBITDA veću od 38,8 milijuna eura. S obzirom na lanjske rezultate dobavljači su očekivali isplatu 17,5 milijuna eura.

I Sberbanka ima poseban dogovor, ali isplate im ovise o poslovanju Fortenove, koja treba postići EBITDA od najmanje 245 milijuna eura.

Novi kreditori, HPS Investments i VTB bank sada ograničavaju ukupne isplate na 15 milijuna eura objema stranama u iduće tri godine. Dobavljači, pak, upozoravaju da sukladno rezultatima Konzuma, trebaju dobiti između 20 i 30 milijuna eura u ovoj godini, a ne ponuđenih 5 milijuna eura.

Tema: Hrvatska