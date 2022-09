Marijanu je šef darovao auto: 'Ovo je kao da 35 godina igrate loto i jednog dana ga i osvojite'

Presretan sam, stvarno ne znam što bih rekao. Uzbuđen sam, nisam očekivao takav dar. Ma zapravo nisam očekivao nikakav. Rođendan mi je već i prošao, tako da me ovo baš jako iznenadilo, razveselilo, zateklo... Osjećaj je fenomenalan, kao da 35 godina igrate loto i onda jednog dana stvarno i dobijete. I to glavni zgoditak - uzbuđeno nam, s neizmjernim veseljem u glasu, ubrzano priča Marijan Ljubić (60), kojem je šef darovao automobil.

Svojevrsni je to dar zahvale za 35 godina neprekidnog rada u tvrtki Nika konstrukcije, čije je sjedište u okolici Varaždina.

- Marijan je naš vjerni zaposlenik od prvog dana, što znači da je s nama već 35 godina! Česte promjene radne okoline danas su svakodnevica i samim time ovolike godine vjernosti prava su rijetkost. Kad se takav jubilej poklopi s proslavom 60. rođendana, nema boljeg nego zahvalnost izraziti prigodnim darom: novom Škodom Octavijom. Marijanu zahvaljujemo na godinama vjernosti i marljivom radu, a vjerujemo kako će mu dolazak na posao od sada biti još draži i udobniji - objavljeno je na društvenim mrežama tvrtke.

Vlasnik i direktor Nika konstrukcija, Zvonko Kišić, kratko nam je telefonski rekao kako je zahvalan Marijanu za sve godine. Iznenadilo ga je koliko se brzo priča pročula. Nije mislio da će sve tako "buknuti".

Oni su to sve, kako kaže, htjeli interno izvesti kako bi zahvalili radniku i kolegi na "godinama službe". No sve je otišlo daleko, dodaje. Zvalo ih je puno prijatelja, poznanika, novinara...

Marijan je 5. rujna proslavio 60. rođendan, u krugu obitelji i prijatelja. Sretno priznaje kako će njegov stari automobil sad pripasti kćeri.

- Više nećemo morati svi dijeliti jedan. Kćeri treba za puno obaveza, školu, svašta, tako da je ovo zapravo super. Sad svatko ima svoj. Uistinu sam presretan, ni u najluđim snovima ovakvo nešto ne bih očekivao. Kapa dolje šefu, kolegama i svima ostalima - sretan je Marijan.

Njegova ruta do posla s novim automobilom, priznaje nam, nije nešto duga. Od kuće do posla ima samo četiri kilometara, odnosno nekoliko minuta vožnje, no siguran je da će baš svaki put uživati u svom novom automobilu, šali se.

Do penzije mu je, dodaje, ostalo nekoliko godina. Volio bi odraditi cijeli radni staž u Nika konstrukcijama. Ako mu zdravlje to dopusti, uvjeren je kako bi u tvrtki mogao dočekati i mirovinu, i to nakon odrađenog punog staža.

