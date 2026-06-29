Miletić: Hrvatska je izgubila 200 milijuna eura jer Uber i Bolt porez plaćaju izvan RH

Saborski zastupnik Marin Miletić Most) istaknuo je u ponedjeljak kako je Hrvatska u 10 godina propustila uprihoditi oko 200 milijuna eura jer platforme Uber i Bolt porez plaćaju izvan Hrvatske, stoga je pozvao Vladu da ih zakonom primora da porez plaćaju tamo gdje novac i zarađuju.

"Uber i Bolt godišnje zarade milijune eura na hrvatskim cestama, a posluju preko tvrtki van Hrvatske, što znači da izbjegavaju plaćati porez u Hrvatskoj", istaknuo je Miletić.

Ustvrdio je kako se radi o oko 20 milijuna eura godišnje neplaćenih poreza međunarodnih taksi platformi. "Zakonom moramo primorati platforme da porez plaćaju tamo gdje novac i zarađuju - u Hrvatskoj", proučio je.

Iznos od 200 milijuna eura koji je, kaže, Hrvatska u 10 godina propustila uprihoditi, bio bi dovoljan za obnovu svih zagrebačkih škola i vrtića razorenih u potresu. "Govorimo o iznosu koji je gotovo jednak izgradnji Nacionalne dječje bolnice, projekta koji Hrvatska godinama čeka jer nema novca. Pa odakle će ga biti ako ga puštamo da odlazi van", istaknuo je.

Napomenuo je da će Hrvatska u idućih 10 godina izgubiti još i više ako se ništa ne promijeni jer taksi tržište raste.

Naglašava kako svaki paušalni taksi obrt koji na platformi vozi puno radno vrijeme godišnje gubi do 3.600 eura na iznos poreza koji snosi zbog prekograničnog poslovanja s platformom. Obrtnike koji posluju legalno i plaćaju sve poreze u Hrvatskoj opterećuje se novim poreznim obvezama, a istodobno se ne otvara pitanje oporezivanja poslovanja međunarodnih platformi na hrvatskom tržištu, poručuje.

Zagreb: Konferencija za medije saborskog zastupnika Marina Miletića | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

"Ministar prometa (Oleg) Butković omogućava platformama da iznose novac iz Hrvatske, a ministar financija (Tomislav) Ćorić ide đonom na paušalne obrtnike kako bi prikupio 60 milijuna eura godišnje, dok ga izgubljenih 200 milijuna eura ne zanima", kazao je te pozvao i Hrvatsku obrtničku komoru da stane u zaštitu svojih članova.

Zastupnik upozorava i na taksi agregatore koji gomilaju dugove, ističući kako je samo tijekom 2025. godine 1.308 j.d.o.o. tvrtki (jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću) ostavilo oko 55 milijuna eura obveza prema državi.

"Ne tražimo zabranu platformi niti ograničavanje tržišta. Tražimo da se država agresivno obračuna s nelegalnim agregatorima te da zakonom primora međunarodne taksi platforme na plaćanje poreza u Hrvatskoj. Neka tu namaknu sredstva u državni proračun, a paušalne obrtnike ostave na miru", rekao je.

Promjena poreznog tretmana međunarodnih taksi platformi bila bi jasna podrška čišćem taksi tržištu u Hrvatskoj i pravednijem položaju domaćih taksista obrtnika, ustvrdio je Miletić.