Miletić najavio kaznenu prijavu protiv HOO-a: 'Nepravilnosti u javnoj nabavi i trošenju novca'

Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić najavio je u ponedjeljak da će Državnom odvjetništvu (DORH) predati kaznenu prijavu protiv Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) zbog nepridržavanja zakona o javnoj nabavi i netransparentnog trošenja novca. ''HOO je, prema posebnim propisima, iz državnog proračuna od 2021. do 2025. dobio više od 231 milijun eura, što je 95 posto ukupno ostvarenog prihoda. Dakle, HOO je obveznik javne nabave. Nasuprot tome, od 519 ugovora koje je HOO sklopio, njih 517 je sklopio bez otvorenog javnog natječaja. Za neke su provodili ograničenu nabavu, neke su stvari nabavljali narudžbenicama'', rekao je Miletić na konferenciji za novinare. Ukupna vrijednost ugovora bez otvorenih natječaja bila je najmanje 4,78 milijuna eura, ističe Miletić. Kroz "cijepanje" javnih nabava i zaobilaženje propisa iz HOO-a je izvučen veliki novac, ustvrdio je.

''Počinili su nekoliko kaznenih djela, kao što su zloupotreba položaja i ovlasti, trgovina utjecajem, krivotvorenje službene ili poslovne isprave, prevara u gospodarskom poslovanju'', dodao je Mostov zastupnik.

Glavnog tajnika HOO-a Sinišu Krajača prozvao je da je preko turističke agencije ''A.T.I'' iz Pule organizirao večeru za sponzore tijekom Olimpijskih igara u Parizu 2024., koju je platio 11 tisuća eura. Ista turistička agencija, navodi Miletić, postala je ekskluzivni organizator raznih večera, seminara sastanaka i konferencija koje je naručio HOO za više desetaka tisuća eura.

''Za Zimske olimpijske igre ove godine u Italiji, u hotelu s pet zvjezdica rezervirane su četiri sobe, noćenje u svakoj košta 2081 euro. Na upit novinara rečeno je da su sobe rezervirane za državne dužnosnike. Moje informacije iz vrha države kažu da niti jedan državni dužnosnika tamo nije bio'', naglasio je Miletić.

Ovo su samo neki od primjera sumnjivog trošenja novca koje će zastupnik Mosta navesti u kaznenoj prijavi i predati je DORH-u za desetak dana.

Nakon niza afera i pokrenutih istraga u više nacionalnih sportskih saveza, predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša podnio je ostavku. Jedan od kandidata za novog predsjednika je Dragan Primorac, a u njegovom je timu i Siniša Krajač, napominje Miletić.

''Oni će vratiti ugled hrvatskom sportu? Pa to je Alan Ford, to je opet pljuvanje u lice hrvatskog čovjeka i ismijavanje hrvatskog naroda'', kazao je.

Neprihvatljivim smatra da roditelji kupuju sportsku opremu i plaćaju putovanje svojoj djeci, dok HOO tvrdi da nema novca.

''Sustav se ne može graditi sa istim kadrom koji ima prste u pekmezu, već jedino s novim i čistim ljudima'', poručio je Miletić.