PORUKA IZ VUKOVARA

Marina Piletić: Kultura mora spajati, a ne razdvajati!

Piše Hina,
Zagreb: Ministar Piletić dao je izjavu za medije nakon sastanka s predstavnicima sindikata | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Ministar Piletić iz Vukovara poručuje: kultura treba spajati, a ne dijeliti ljude! Odgođena izložba "Srpkinja, heroina Velikog rata" izazvala rasprave

 Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić poručio je u utorak iz Vukovara kako kultura i kulturni događaji moraju biti nešto što veže, a ne razdvaja ljude.

"U godini ima 365 dana u kojima je moguće naći odgovarajući dan za bilo što pa i za ovu izložbu", kazao je zamoljen da komentira odgodu otvorenja izložbe "Srpkinja, heroina Velikog rata" koja je danas trebala biti otvorena u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru, a odgođena je za prosinac.

"Svi oni koji žele da kulturom podignu svijest zajednice. ne bi trebali tu istu zajednicu razdvajati ni dijeliti po bilo kojoj osnovi", poručio je ministar Piletić koji je u Vukovaru bio nazočan svečanoj sjednici Županijske skupštine povodom Dana Vukovarsko-srijemske županije.

