Marino (8) iz Labina je Mozart među matematičarima: 'Želim raditi u NASA-i i biti istraživač!'

Osmogodišnji Marino Čikor iz Labina nije običan dječak. On je pravi matematički genij. Završio je drugi razred osnovne škole, a nedavno je osvojio drugo mjesto u svijetu u mentalnoj aritmetici. Čudo od djeteta i Mozart među matematičarima samo su neki od epiteta kojima mnogi opisuju tog veselog dječaka koji obožava matematiku. Štoviše, obožava školu, pa nam je njegova mama Snježana odala da je deset dana plakao kad je završila nastava.

Pokretanje videa... 06:57 Labin: Marino na natjecanju iz mentalne matematike osvojio drugo mjesto | Video: 24sata/Srećko Niketić/PIXSELL

Marino se iz Madrida sa svjetskog natjecanja u mentalnoj aritmetici, kao polaznik centra Porta Vitae u Puli, vratio kao drugi na svijetu. I baš se taj dječak okitio medaljom i peharom među 700 natjecatelja iz 20 zemalja koji su u samo pet minuta u glavi, bez pomagala, morali riješiti 70 zadataka.

Labin: Marino na natjecanju iz mentalne matematike osvojio drugo mjesto | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Mališan priznaje da su, kad se vratio s titulom iz Madrida, svi bili vrlo ponosni na njega. Pa i njegova mlađa sestra, koja ga, kaže, katkad malo i naživcira. A Marino nam je do u detalje ispričao kako on to računa.

- Mentalna aritmetika je matematika. Računamo množenje, dijeljenje, zbrajanje i oduzimanje te korijene i još neke radnje na abakus, prste i mentalno, u glavi. Cilj je vizualizirati abakus. Svaka kuglica predstavlja broj, a sve ovisi o tome koju računsku radnju radim. Već dvije godine idem na Alohu u Pulu. U početku je bilo malo teško učiti na taj način, ali sad sam vrlo dobro navježbao te tehnike - opisao je detaljno mali genijalac dok je njegova mama pozorno slušala sve što sinčić govori.

Labin: Marino na natjecanju iz mentalne matematike osvojio drugo mjesto | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

I nju su zaintrigirali načini na koje nam je dječak objašnjavao kako brzo i točno riješiti neki zadatak. Nastavio je Marino kao pravi budući znanstvenik da je prije Olimpijade u Puli morao riješiti određene testove. A onda je zasluženo otišao na Olimpijadu. Saznali smo od njega i da se zaljubio u matematiku sa samo četiri godine.

- Kad sam imao četiri godine, mama je skužila da zbrajam i oduzimam dvoznamenkaste brojeve. I tako je sve počelo. Danas, kad računam prstima, radim zbrajanje i oduzimanje do broja 99. Na jednoj ruci četiri prsta vrijede po jedan broj, a palac je broj 5. A na drugoj ruci su prsti desetice, dok je palac broj 50. Kad koristim abakus, moraju se kuglice micati da dobijem točan rezultat. Morate naučiti redoslijede te kako, kamo i što ide prvo. Računam već troznamenkaste brojeve s jednoznamenkastim brojem - odao je mališan. I zaista, u samo nekoliko sekundi pokazao nam je Marino kako se to radi.

Labin: Marino na natjecanju iz mentalne matematike osvojio drugo mjesto | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Bez problema je rješavao zadatak po zadatak. I istinski uživao u tome. Mama Snježana kazala je da u Pulu odlaze samo jedanput tjedno i već je postigao zavidan svjetski uspjeh.

- Subote su za njega posvećene mentalnoj aritmetici. Ima vrlo veliku volju. I svi ga podržavamo. Kao dječak je takav da mogu reći kako ja kao njegova majka mnogo učim od njega. I u smislu socijalne inteligencije.

U Madridu sam bila s njim i nisam niti u jednom trenutku imala dojam da putujem s djetetom od samo osam godina - ponosno je rekla mama.

Uz matematiku voli geografiju i povijest, iako ih kao predmete još nema.

- Naučim jako puno iz informativnih programa. Kad odrastem, volio bih raditi kao istraživač u NASA-i - rekao je na kraju.

