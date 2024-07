Mario Korade ima debeli dosje. Završio je iza rešetaka, ali žrtva strahuje: 'Bojim se za život!'

Sad gledaj dobro, izići ću van, uništili ste mi život... Ovo je još dobro što sam mogao napraviti, govorio je Mario Korade (35) nakon što je u ponedjeljak u jutarnjim satima pretukao suprugu. Sve se odvijalo na jednom parkiralištu na području PU krapinsko-zagorske, a Korade je suprugu, doznajemo, tukao rukama i nogama te udarao vratima automobila nanijevši joj brojne ozljede. Sin pokojnoga generala Ivana Koradea, ratnog zapovjednika koji je u Domovinskom ratu ostao bez ruke i koji je u krvavom pohodu po Zagorju u rano proljeće 2008. ubio petero ljudi pa sebe, zbog toga je ponovno završio iza rešetaka.

Ovoga puta kazneno je prijavljen zbog više kaznenih djela, a tijekom pretrage obiteljske kuće u Velikoj Veterničkoj, kako neslužbeno doznajemo, pronašli su i pištolj koji je ilegalno posjedovao. Tijekom srijede Koradea su, doznajemo, ispitali u Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu, nakon čega su podnijeli prijedlog Županijskom sudu u Zagrebu da mu se odredi jednomjesečni istražni zatvor kako ne bi pokušao utjecati na svjedoke ili ponoviti djelo.

Iz PU krapinsko-zagorske na naš upit su tek potvrdili da su nad 35-godišnjakom proveli kriminalističko istraživanje.

- Vezano za vaš upit obavještavamo Vas kako su policijski službenici Policijske uprave krapinsko-zagorske protiv osumnjičenog zbog osnova sumnje u počinjenje više kaznenih djela podnijeli kaznenu prijavu Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Osoba je uhićena i predana pritvorskom nadzorniku. Imajući u vidu zaštitu i dobrobit obitelji ne možemo iznositi više detalja provedenih izvida kriminalističkog istraživanja - odgovorili su nam.

Ima brojne ozljede

Tijekom jučerašnjeg dana oglasili su se i iz Općinskog kaznenog državnog odvjetništva.

- Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu je 3. srpnja 2024. ispitalo hrvatskog državljanina (1989.) zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo nasilje u obitelji, teške tjelesne ozljede i povrede djetetovih prava, nakon čega je donijelo rješenje o provođenju istrage. Postoji osnovana sumnja da je okrivljeni 35-godišnjak počinio navedena kaznena djela od svibnja 2021. do 1. srpnja 2024. na području Krapinsko-zagorske županije - priopćili su iz OKDO-a.

Za nasilje u obitelji predviđena je kazna zatvora od jedne do tri godine, za povredu prava djeteta od jedne do pet godina, a za nanošenje teške ozljede bliskoj osobi od tri do osam godina zatvora. Za sva navedena djela sud će, ako ga proglasi krivim, na temelju procjene njegove ličnosti i počinjenih djela u njihovoj ukupnosti, izreći mu jedinstvenu kaznu zatvora.

Od ljudi bliskih žrtvi doznajemo da je tijekom brutalnog napada zadobila frakturu nosa, brojne masnice i podljeve po licu, ozljedu stražnjeg dijela glave, kao i ozljede po rukama i nogama. U velikom je strahu da će joj se Mario pokušati osvetiti kad izađe na slobodu.

Kako smo neslužbeno doznali, premlaćivanje je došla prijaviti prepuna brojnih vidljivih ozljeda. Tom je prilikom navodno ispričala da to nije bio prvi put u njihovoj višegodišnjoj vezi da je Korade prema njoj bio nasilan. Ipak, iz straha to nikad nije prijavljivala. I sad ju je, doznajemo, Korade nagovarao da ne ide na policiju, a prije toga joj je prijetio da će on nju prijaviti.

’Moj sin nije nasilnik’

Njegova majka Ljiljana Korade tvrdi da su to laži.

- Ako je on bio nasilan, zašto ga nije prijavila odmah u petak, nego je čekala ponedjeljak da se ovo dogodi? Ona je taj petak otišla najnormalnije, sretna i nasmijana od kuće. Prijateljica je došla po nju jer je rekla da ju želi počastiti tetovažom. Nije se javljala... Moj sin ju je tražio... Dogovorili su se naći u ponedjeljak, a onda se dogodio incident - uzrujano je govorila Ljiljana.

Tvrdi da ne opravdava sinove postupke, no istovremeno govori da mu je supruga uništila život i da je u stanju sama sebi nanijeti ozljede.

- A to da bi moj sin pio ili se drogirao? Pa moj sin je bolestan, ima bolesno srce, kaj bi se on drogirao, pa to bi ga ubilo. Njemu srce radi samo dvadeset posto, on ima pacemaker. Ja se bojim da će on u zatvoru umrijeti, da neće ni izaći - u dahu je prepričavala Ljiljana. Dodaje i da je njezina sina policija uhitila u vlastitoj kući, u krevetu.

Mještani Velike Veterničke, u kojoj živi Mario s majkom i obitelji, nisu željeli komentirati najnovije događaje.

- Ne znamo vam mi ništa o tome. Vidjeli smo policiju da je bila opet kod njih, no ne znamo zbog čega. Radili su očevid ili pretragu ili što već kod njih u srijedu do sitnih noćnih sati. Što su tražili ne znamo i ne želimo znati - rekao nam je jedan od mještana.

Slično smo mogli čuti i od drugih.

- Mi u selu nikad nismo s njim imali problema, a što se događa među četiri zida, to mi ne možemo znati. U svakom slučaju, nije bilo ugodno vidjeti policiju opet ovdje. Kad ih vidimo, sve nam se vrati. Bilo nam je jako teško tih dana - iskreno priznaje mještanka.

Dodaje kako Marija znaju viđati kad sa psom šeta po selu prema svojem ribnjaku.

Inače, kako smo već pisali, otkako je postao punoljetan policija je godinama imala “posla” s nasilnim Mariom Koradeom. Nasilnička i drska ponašanja, tučnjave, nanošenje ozljeda, prijetnje, iznuda... samo su dio kaznenih djela i prekršaja koji ga “krase”. Prije dva dana zbog zlostavljanja, prijetnje i nasilja nad suprugom završio je u istrazi, gdje mu je određen pritvor. Nije mu to prvi put.

Ima debeli policijski dosje

Korade se prema životnim partnericama nasilnički ponašao i godinama ranije. Tako je i krajem kolovoza 2008. uhićen zbog prijetnje i nasilničkog ponašanja nad nevjenčanom suprugom Leom Dodigović u obiteljskoj kući u Velikoj Veterničkoj te je završio u istrazi Županijskog suda u Zagrebu. Prije nego što je tad uhićen Korade ju je, kako doznajemo, više od godinu dana gotovo svakodnevno tukao po cijelom tijelu, šamarao, vrijeđao pogrdno, ponižavao, prijetio ubojstvom... Jednom ju je tukao po licu i leđima pred djetetom, da bi je kasnije nazvao telefonom i prijetio ubojstvom, što je kulminiralo time da ga je nevjenčana supruga tad prijavila varaždinskoj policiji.

Policija je tad, osim što je kazneno prijavila Koradea za prijetnje i nasilničko ponašanje, podnijela i optužni prijedlog Prekršajnom sudu u Zlataru, a sud ga je, kako neslužbeno doznajemo, 12. 1. 2009. proglasio krivim pa je Korade kažnjen zatvorom u trajanju od 20 dana, ali uvjetno s rokom kušnje od godinu dana.

Da je gotovo uvijek naoružan, jer mu je i tijekom posljednjeg uhićenja pronađen ilegalni pištolj, pokazuje i slučaj s kraja studenoga 2019., kad je Korade “zaradio” prijavu da je u Sesvetama u Ulici Ljudevita Posavskog iz revolvera pucao prema kafiću “42”, čime je ugrozio živote nekolicine gostiju. A sve je počelo njegovim nasrtajima i zadirkivanjem zaposlenice kafića.