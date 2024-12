Mario Kordić ponovno izabran za gradonačelnika Mostara

Mario Kordić ponovno je izabran za gradonačelnika Mostara nakon što su ga u tri kruga glasovanja posredno izabrali vijećnici novog saziva tamošnjeg Gradskog vijeća. U prvom krugu glasovanja Kordić, kojeg je predložio HDZ BiH, osvojio je među 35 vijećnika Gradskog vijeća Mostara 17 glasova, a kandidat bošnjačke koalicije, koju je predvodio SDA, Đani Rahimić 13, dok je Slaven Bevanda iz Hrvatske republikanske stranke (HRS) dobio tri glasa.

Uslijedio je odmah drugi krug glasovanja u kojemu je Kordić osigurao 19 glasova, dok je Rahimić dobio 13, te su bila tri listića bila nevažeća. U trećem krugu Kordić je pobijedio s 20 glasova naspram 15 glasova Rahimića, čime je ponovno postao gradonačelnik Mostara.

Mostar ima poseban status u BiH, pa se za razliku od većine drugih sredina u toj zemlji, gradonačelnika bira posredno kroz Gradsko vijeće u kojemu je najsnažnija stranka HDZ BiH sa 16 mandata, slijedi koalicija bošnjačkih stranaka koju predvodi SDA s deset, po tri mandata imaju HRS i Koalicija 'Grade moj', a jedan mandat ima HDZ 1990.

Za razliku od izbora prije četiri godine, kada se procedura izbora gradonačelnika otegnula više mjeseci, ovoga puta je prvi čovjek grada izabran na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća koju čine vijećnici izabrani na izborima 6. listopada.

U prvoj izjavi za medije Kordić je rekao kako je zadovoljan ishodom glasovanja, te je izrazio žaljenje što je i ovaj izbor protekao u "nacionalnom prebrojavanju".

"Nadam se da je ovo jedno političko sazrijevanje, međutim, žalosti me što je sve to na sjednici izgledalo kao neko nacionalno prebrojavanje", rekao je Kordić. Pojasnio je kako je prve četiri godine mandata postupao tako da se razbiju nacionalne podjele, a on bude gradonačelnik cijeloga Mostara.

Mario Kordić je urolog koji je dugi niz godina radio kao liječnik najprije u Kliničkoj bolnici Dubrava u Zagrebu, a onda i u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Mostaru.

Na čelu je grada koji je tijekom 90-ih prošloga stoljeća proživio teška razaranja, najprije u srpsko-hrvatskom, a onda i u bošnjačko-hrvatskome ratu koji je stvorio brojne rane i izazvao podjele. U vrijeme njegova mandata ujedinjeno je više gradskih poduzeća koja su zasebno funkcionirala u istočnom, većinskom bošnjačkome dijelu, te zapadnome hrvatskom dijelu Mostara.