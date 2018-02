'Mario Lemešić je bezopasan, ne može prenijeti virus HIV-a'

Mario Lemešić, HIV pozitivna osoba ne može prenijeti virus socijalnim kontaktom. Stoga je razumljiva i legitimna borba da se vrati na radno mjesto kuhara u bjelovarskoj Osnovnoj školi, zaključak je najeminentnijih stručnjaka i liječničke elite koji su u četvrtak u Gradskoj vijećnici govorili o toj, kod nas još uvijek tabu temi. On je bezopasan kao mogući prijenosnik, posebice iz razloga što je njegova viremija u krvi nemjerljiva.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

- HIV se prenosi spolnim putem preko tjelesnih tekućina koje su u dodiru sa sluznicom. Zatim s majke na dijete i direktnim unosom virusa u krv, a to je kod dijeljenja pribora za injektiranjem druge u krvi. Ili transfuzijom, ali je to značajno smanjeno obzirom na testiranja koja se provode kod osoba koje daju krv - kazala nam je dr. Tatjana Nemet Blažić, voditeljica registra za HIV /AIDS, pri Referentnom centru Ministarstva zdravstva.

Rekla je da socijalnim kontaktom ne postoje mogućnosti prijenosa na drugu osobu. Kao što je druženje u radnoj okolini, druženje, grljenje, razgovori, vožnja u javnom prijevozu i ostali uobičajeni socijalni kontakti ne mogu dovesti do širenja virusa. Kao ni korištenjem zajedničkog pribora za jelo.

POGLEDAJTE GALERIJU:

- Osoba koja radi kao kuhar ne predstavlja svojim profesionalnim radom rizik za druge osobe - pojasnila je dr. Nemet Blažić, a to su potvrdili i ostali govornici.

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo u Hrvatskoj se godišnje zabilježi 95 novo oboljelih osoba od HIV infekcije. Do sada je kod 1500 osoba dijagnosticirana infekcija HIV-om.

Podsjećamo da je Mario Lemešić radio kao kuhar, dok bivši gradonačelnik nije svoje saznanje da je on HIV pozitivna osoba prenio ravnateljici škole, a što po zakonu nije imao pravu, i tada je ta priča došla do roditelja koji su tražili da se Mario Lemešić, makne iz školske kuhinje. On je već godinama na bolovanju i čeka povratak na radno mjesto od 2013. godine.