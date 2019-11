Markač: Policija dobro štiti naše granice, vojska je rezerva

Nakon zadnje sjednice Vijeća za domovinsku sigurnost u ovom mandatu predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović, general u mirovini Mladen Markač rekao je u četvrtak novinarima da naša policija dobro štiti naše granice, a vojska ostaje uvijek kao rezerva

Na pitanje treba li vojska na granice vezano uz migrantsku krizu, istaknuo je kako je predsjednica Republike mišljenja da se vojska može u određenim trenutcima, što zakon dopušta, kada bi bilo jako kritično, uključiti na različite načine, ali u ovom trenutku naša policija dobro štiti naše granice.

"Imamo priznanje međunarodne zajednice na tome i sad je pitanje na koji način će se dalje ustrojavati, ne povećavanjem broja ljudi nego izgradnjom infrastrukture na granici i uporabom tehnike, jer će tehnika zamijeniti velik broj ljudi, a vojska ostaje uvijek kao neka rezerva ako je potrebno da se uključi", rekao je Markač. Podsjetio je kako je potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević jasno rekao - "vojska je spremna, samo pozovite".

Potvrdio je novinarima da su i na današnjoj sjednici Vijeća o tome razgovarali. "Jesmo, par riječi smo i o tome isto govorili. Samo da vas podsjetim, nekad 1991. godine naš prvi predsjednik dr. Franjo Tuđman rekao je da će naša hrvatska vojska izaći na hrvatske granice. Vidite danas se promijenilo vrijeme i danas nam granicu čuva hrvatska policija, a kao bude trebalo - naša vojska je u pripravi, spremna za pomoć", dometnuo je Markač.

Novinarima je odgovorio da na ovoj sjednici nije bilo riječi o nabavi višenamjenskih borbenih zrakoplova jer su o tome već prije raspravili.

Politika Hrvatske nije radikalna i neće ni biti

U vezi s otkrivanjem spomen-ploče zapovjedniku napada postrojbi JNA na Vukovar general-majoru Mladenu Bratiću u petak u novosadskom kompleksu Vojske Srbije, Markač je rekao da se oni time nisu bavili.

"Mi smo raspravljali o izreci predsjednice koja govori - 'ujedinite se, ne dijelite se'. To je bio i princip rada našeg Vijeća. Pokušali smo suzbiti ovu verbalnu medijsku ratobornost koja danas postoji, željeli smo da to bude miroljubiv pristup problemima i da tu struka odigra glavnu ulogu. Znači, nismo se bavili populizmom, niti je to bila naša nakana u radu Vijeća za domovinsku sigurnost", rekao je.

"Ja ne bih htio komentirati srpskog predsjednika iako ga osobno znam, ali znam ga s te pozicije da je on Šešeljev učenik i da je on krajnje desni radikal u Srbiji. Politika Hrvatske nije takva, neće ni biti. Prema tome, radikalni istupi ne donose Hrvatskoj dobro, niti donosi mržnja. Ne možemo se današnjici osvećivati za prošlost, a isto tako ta verbalna ratobornost brusi zube mržnji i praktički uskraćuje naš hrvatski napredak", odgovorio je Markač na pitanje je li svojevrsna prijetnja i je li time ugrožena nacionalna sigurnost to što srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić kaže da zna svaki komad naoružanja koji je Hrvatska nabavila. Potvrdio je da su na sjednici Vijeća "nešto i o tome progovorili".

Upitan je li bilo govora o novom odličju - Veleredu Franje Tuđmana, odgovorio je da nisu o tome razgovarali te da se uglavnom bave temama od interesa za nacionalnu sigurnost i o ostvarenju tih ciljeva nacionalne sigurnosti u različitim ugrozama i odgovorima na te ugroze.

Novinarima je odgovorio da je on posebno ponosan što je odlikovan Veleredom kralja Petra Krešimira IV. "I kada čovjek istinski daje sebe, za svoj narod, za svoju domovinu i kad stavlja interes države ispred svog osobnog interesa, onda je to domoljublje", poručio je Markač.

Istaknuo je da smo imali obrambeni i oslobodilački rat i nadasve časni te da na to moramo biti ponosni, a naši branitelji ne traže ništa drugo od javnosti nego da nam se da malo časti i dostojanstva. Istaknuo je i da je rat bio politički opravdan jer smo iskoristili sve moguće pregovore i razgovore i nismo uspjeli, pa je preostala samo oružana obrana.

"Oružjem smo pobijedili kao što znate, pobijedili smo i na međunarodnom sudu koji je morao priznati da smo imali obrambeni i oslobodilački rat i nadasve časni. Mislim da na to moramo biti ponosni", poručio je Markač.

Nakon zadnje sjednice Vijeća za domovinsku sigurnost u mandatu predsjednice Grabar-Kitarović izjavio je da im je predsjednica zahvalila na iskrenoj suradnji.

Ovrćući se na mandat koji je došao kraju, istaknuo je da su zadovoljni jer su radili na konceptu nove domovinske sigurnosti podsjetivši da je predsjednica na tom konceptu jednim dijelom i dobila izbore za svoj mandat. Istaknuo je da su zadovoljni i s novim zakonom i njegovom provedbom o nacionalnoj sigurnosti jer on govori o međuresornoj suradnji kako bismo jačali domovinsku sigurnost.

"Mi smo o tome raspravljali i mislim da su naše rasprave bile djelotvorne i naše prijedloge predsjednica izražava kroz svoje istupe", istaknuo je Markač.

