Markić o moliteljima: Jesu li zaslužili da ih se tretira kao Židove u nacističkoj Njemačkoj?

Muškarci koji mole svake prve subote u mjesecu mole da budu autoritet u obitelji i za čedno odijevanje žena, okruženi policijom i svojim redarima koji na sebi nose oznake poljske podružnice 'Vitezovi Bezgrešnog Srca Marijina' odnosno na prslucima im piše 'Wojownicy Maryi', trpe kršenje njihovih prava, tvrdi udruga U ime obitelji koja je i izdala istraživanje o tome.

Pokretanje videa... 00:33 Željka Markić | Video: 24sata/Laura Šiprak

Domovinski pokret ugostio ih je u Saboru na okruglom stolu kako bi komentirali istraživanje i protuprosvjede koje provode udruge civilnog sektora, građani i neke političke stranke. Na samom ulasku u prostorije Domovinskog pokreta, dočekao ih je SDP s transparentom 'Slobodne i ravnopravne!'

- Čudi nas vaša nezainteresiranost da čujete informacije iz jednog argumentiranog izvješća o kršenju ljudskih prava jedne skupine građana Republike Hrvatske. Jako nam je žao da na ovaj način nedemokratski komunicirate s kolegama u Saboru i nama iz civilnog društva - rekla je.

Zagreb: Zastupnice SDP-a transparentom dočekale dionike okruglog stola Domovinskog pokreta | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Grbin joj je odgovorio:

- Gospođo Markić, žao mi je što ne razumijete da je demokracija i prosvjed ali to je za Vas malo previše.

- Evo danas možemo vidjeti grupu ekstremista okupljenih oko DP-a u Saboru koji žele promovirati nazadne, homofobne, šovinističke ideje i za to ćemo se odlučno boriti - rekla je Sandra Krpan iz SDP-a.

Ivana Marković, gradonačelnica Supetra, poslala je poruku moliteljima.

- Naša poruka je slobodne i ravnopravne i to je ono za što se SDP bori, za sve ugrožene u društvu, prava žena, svih manjina i drugih i drugačijih u društvu. Moja poruka muškarcima koji mole na trgovima je: Muškarci, mamini sinovi, dignite se, namjestite hlače i shvatite da u ovom društvu postoje žene koje su slobodne, koje su samostalne, zarađuju same za svoj život i odlučuju o svom životu. Ako se s time ne možete nositi onda je to vaš problem, a ne naš - rekla je.

Markić je Grbinu htjela dati i istraživanje koje je izdala udruga U ime obitelji, međutim Grbin ga nije htio uzeti u ruke.

- Možemo i mi Vama dati neka istraživanja - rekla joj je Marković.

Foto: 24sata

Na okrugli stol je došla i Ljubica Lukačić, zastupnica HDZ-a s invaliditetom, kojoj su Grbin i Ranko Ostojić otvarali vrata, pa je nastao nesporazum.

- Ranko, nemoj otvarati vrata, sigurnost dvorane - dobacio mu je jedan od zastupnika Domovinskog pokreta, međutim brzo je objašnjeno da je to kako bi zastupnica Lukačić mogla ući s kolicima. Došla je i HDZ-ova Majda Burić.

Foto: 24sata

Na okruglom stolu sudjeluje i pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter.

Foto: 24sata

Domaćin okruglog stola je Igor Peternel iz Domovinskog pokreta.

- Vidite i sami da je ovaj naš okrugli stl probudio dosta vibracija u društvu što je kulminiralo i ovim prosvjedom SDP-a. Povod je sve agresivnije ponašanje lijevog mainstreama koji preko ljudi koji mole žele pokazati da su oni društvene gazde i vrše pritisak da im se to zabrani. Želja je pokazati što se smije, što ne smije, želja je pokazati da se može ograničiti pravo na okupljanje, slobodu govora, mišljenja, ako oni smatraju da je to potrebno. Mi vidimo i pratimo, koji smo duže u politici, ja se tim problemom bavim desetak godina i pratim takvo stanje u društvu. Sjećamo se svi vrlo dobro referenduma o braku i javne rasprave koja se tad dogodila. Gospođa Željka Markić je tad doživjela najbrutalnije osobne napade koje je itko doživio u demokratskom društvu - rekao je Peternel.

Zanimljivo, 2013. kad je bio referendum, Igor Peternel je bio član Hrvatskog helsinškog odbora u kojeg je 2011. godine došao iz SDP-a. HHO je upozoravao tad da se vodi medijska hajka.

Peternel se dotaknuo i Rodnih studija.

- Opet pod krinkom navodne neovisnosti sveučilišta. Što oni znaju uopće o neovisnosti sveučilišta, nije neovisnost sveučilišta da oni donose studije koji hoće i predaju što hoće, to je strategijska ovlast izabrane političke vlasti - rekao je Peternel.

Zagreb: U Saboru predstavljena Izvjesca o krsenju prava na slobodu vjeroispovijesti muskaraca okupljenih u javnoj molitvi krunice u 2023. godini | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Jakov Blagojević, koji je radio na istraživanju, ustvrdio je da se radi o kršenju prava na vjeroispovijest muškaraca koji mole.

- Prosvjedni skupovi koje su organizirali aktivisti, medijski napisi, kolumne, istaknuti medijski aktivisti, pozivali su na zabranu molitvenih skupova. Time se krši pravo na vjeroispovijest i javno okupljanje - rekao je i dodao da se potiče na zločine iz mržnje te naveo prekršaje koje po istraživanju rade protuprosvjednici.

Govorila je i Martina Lukić u ime Evangeličke metodističke crkve u Hrvatskoj.

- To je kršćanska crkva ukorijenjena u baštini protestantske baštine. Podržavamo javnu molitvu na trgu ali nema ekumenski potencijal kao Hoda za život i molitve ispred bolnica. Smatramo da se kršćanske vrijednosti trebaju braniti na ulicama i trgovima. Nitko nema pravo braniti izražavanje javnih stavova s kojim se ne slažu - rekla je i dodala da kao pravnica smatra da je ometanje molitva predstavlja uznemiravanje u smislu zakona o suzbijanju diskriminacije.

Prisustvovao je i predstavnik institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

- Mi smo ovo istraživanje preuzeli prije nego je povučeno s web stranica udruge u Ime obitelji. Uvodno, načelna primjedba, mislim da bi bilo u kontekstu organizacije rasprave minimum raspravnog standarda da smo dobili izvješće uz poziv, a ne ovako da ga dobijemo pri dolasku. Imali smo tu sreću da smo proučili o čemu se radi. Razmatrajući koncept istraživanja, stječe se dojam da je riječ o factchecking dokumentu koji zaključuje da se radi o diskriminaciji, govoru mržnje i nekoj drugoj varijanti kršenja ljudskih prava. Za ovakvu analizu potrebno je duboko poznavati tematiku, uzeti u obzir i dovesti u smislenu korelaciju sve okolnosti i ostati nepristran u prosudbi. Ovo izvješće se zaplelo pred sva tri zahtjeva. Osvrnut ću se na dio koji proziva pravobraniteljicu koja je navela da su žene kolateralne žrtve inicijative Muževni budite, da problematizira molitvene nakane te da uspoređuje nakane s opravdanjima koje navode počinitelji nasilja nad ženama, citiram što piše. Zaključak utjecaja inicijative na ženska prava se ne zasniva na pukoj formulaciji molitvenih nakana nego na značenju koje su tim nakanama dale svojim javnim istupima osobe koje predvode molitvene inicijative. Okolnosti se ne mogu promatrati hermetički i selektivno. Širi kontekst nam ukazuje da je svećenik koji je provodio molitve za medije izjavio: 'Mnoge ženske osobe nisu svjesne da ženske osobe izazovnim odijevanjem kod muške populacije izazivaju jako neugodne okolnosti i da bi trebale misliti da svojim odijevanjem ne izazivaju grijehe kod muškaraca'. Ovakve izjave imputiraju da su žene odgovorne za izazivanje muškaraca i polaze od teze da muškarci nisu u stanju kontrolirati svoje nagone pa odgovornost za svoje ponašanje prebacuju na žene. Činjenica je da počinitelji seksualnog nasilja nerijetko svoj čin opravdavaju izgledom žene. I u tom smjeru je išla naša intervencija. Imamo primjere drugih izjava, primjerice da se djevojke čednim odijevanjem štite od muškarčevih pogleda i da je današnje društvo nametnulo ženama da im je na prvom mjestu karijera, neka vrsta samoostvarenja i jednakost s muškarcem. Nametnulo ženama. Uvođenje femicida, da je apsurdno, u uvjetima kad je u proteklih 5 godina ubijeno 60 žena od strane bliskih osoba. Inače, iza inicijative stoji svime poznat raniji aktivizam vezan uz ograničavanje prava na pobačaj koji se manifestirao kao bdijenje pred bolnicama i ginekološkim ordinacijama. Znamo do kakvog epiloga je došlo u Poljskoj, da je povjerenik za ljudska prava Vijeća Europe morao reagirati preporukom da države članice stanu s regresijom ukidanja prava žena na reproduktivno zdravlje. Tome treba dodati i isključivanje žena iz molitvenih aktivnosti i zazivanje da muškarci postanu duhovni autoriteti. vo su momenti koji evociraju patrijarhalne obrasce, dominaciju muškaraca nad ženama, povijesno nejednake odnose između muškaraca i žena, koji su generirali diskriminaciju, današnji položaj žena na tržištu rada, rodno utemeljeno nasilje i femicid. Spominjali ste Konvenciju o ljudskim pravima, pozivam vas da pogledate Konvenciju uklanjana diskriminacije nad ženama, to je standard koji je postavljen prije 40 godina, a ovdje se sada urušava - rekao je zamjenik pravobraniteljice.

Dodao je i da se izvješće doima metodološki pogrešno jer selektivno uzima u obzir relevantne činjenice, olako se služi pravnom terminologijom i u konačnici rezultira pogrešnim i pretencioznim zaključcima.

- Koliko čujem, ni predvodnici molitelja nisu zadovoljni ovim izvješćem jer nisu bili uključeni u izradu izvješća i takav potez U ime obitelji nazvali, citiram, perfidnim - rekao je.

Komentirao je i zašto je on tu kao zamjenik, a ne sama pravobraniteljica.

- Pravobraniteljica Ljubičić je pozvana na drugi paralelni događaj kao panelistica, a ovdje smo pozvani kao sudionici. Razlika je jasna. Druga stvar, zamjenik pravobraniteljice je državni dužnosnik kojeg je imenovao Hrvatski sabor da uz pravobraniteljicu predstavlja instituciju. S obzirom na kvalitetu ovog izvješća, ova razina je sasvim dovoljna. I treća stvar, mi smo neovisna institucija i ne može neki zastupnik ili stranka diktirati tko će i kada doći - zaključio je.

Markić i usporedbe sa Židovima

Zagreb: Izjave nakon okruglog stola o kršenju prava na slobodu vjeroispovijesti muškaraca okupljenih u javnoj molitvi krunice u 2023. godini | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Željka Markić mu je zahvalila na dolasku jer je to prvi korak da se poboljša rad institucije Pravobraniteljice.

- Moram samo reći da ste naveli niz netočnosti i da je udruga Muževni budite poslala dopis kojim zahvaljuju na izvješću i pozivu za dolazak. Mene zanima da li Vi smatrate da su muškarci koji mole na trgovima, mi smo čuli što Vi mislite da bi njihove molitve mogle napraviti u hrvatskom društvu, kakve bi to mogle biti implikacije, nitko nije odgovoran za sve izjave koje daju ljudi koji dođu. Mene zanima mislite li vi da muškarci koji mole na trgovima uznemiravani, demonizirani. Jesu li oni zaslužili da ih se uspoređuje sa životinjama i da ih se tretira istom metodologijom kojom je nacistička Njemačka tretirala Židove - pitala je Markić.

Uključio se i Peternel.

- Vi ne razumijete slobodu govora. Prosuđujete kakvo je to izvješće i koju razinu zahtjeva i Vi uzimate pravo saborskom zastupniku da politički nešto ustvrdi. Ja imam pravo reći koja je moja prosudba i tko bi morao doći, ne možete mi Vi oduzimati pravo da ja prosuđujem i govorim koja je razina potrebna za neki događaj. Drugo, sama pravobraniteljica se time što je prihvatila biti panelistica na skupu koji se ne bi dogodio da mi ovo nismo organizirali, to je kontra okrugli stol. Vaša šefica je pristala biti dio kontra okruglog stola i samim time se svrstala uz jedan politički milje i drago mi je da su tu kolege iz HDZ-a kad budemo raspravljali o njenom mandatu, da imaju to u vidu - rekao je Peternel.

Zamjenik pravobraniteljice mu je odgovorio da je njihovo izvješće prihvaćeno s 73 posto glasova za u Hrvatskom saboru.

- Za nas je to jedino meritorno, drugo nam je nebitno. Što se tiče inicijative i njihovih stajališta, pošaljite nam dopis, a ja sve upućujem da poslušaju misu na Hrvatskom katoličkom radiju koja se dogodila u ponedjeljak u 11 i 15 pa nek čuju što gospodin Puškar misli o Vašem izvješću i metodi - rekao je i dodao:

- Što se tiče našeg sastava, Vi možete imati mišljenje, ali mi smo neovisna institucija i sami procjenjujemo što je od značaja za nas. Drugi okrugli stol se bavi ravnopravnošću spolova i sasvim je logično da je panelistica tamo Pravobraniteljica i to je dio naše neovisnosti.

Na pitanje Željke Markić, odgovorio je da mišljenje Pravobraniteljice stoji u njihovom izvješću na webu Ureda pravobraniteljice.

Iduća je govorila pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter.

- Odazvala sam se jer se, kao prvo, u izvješću udruge U ime obitelji se ukazuje na niz kršenja ljudskih prava pritom se pozivajući na cijeli niz zakona, Ustav i međunarodnih ugovora. S obzirom na to da je prema Ustavu Pučki pravobranitelj, odnosno Pučka pravobraniteljica opunomoćenica Hrvatskog sabora za promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom i međunarodnim ugovorima koje je prihvatila Hrvatska, smatrala sam da mi je dužnost kao pravobraniteljici, a tu govorim s pozicije autoriteta, ukazati na neke problematične navode iz izvješća. Drugi razlog je što se u izvješću udruge, kojeg sam na vrijeme detaljno proučila, proziva institucija na čijem sam čelu - započela je.

Komentirala je uvod u kojem udruga tvrdi da je u svom izvješću kršenje prava molitelja Pučka pravobraniteljica površna.

- Udruga poziva MUP, sve institucije državne vlasti i Pučku pravobraniteljicu da svojim izjavama i djelima učini sve kako bi se osudile, suzbile, zabranile i onemogućile sve izjave i aktivnosti koje dokidaju, kako se navodi, ljudskog prava na slobodu vjeroispovijesti, slobodu javnog prakticiranja vjere i javnog okupljanja. Međutim, ovo izvješće udruge U ime obitelji kao napade i povrede ljudskih prava u velikoj mjeri prikazuje kao napade javne kritike, pritom Pučka pravobraniteljica je samostalna i neovisna, a dopuna izvješća koju predajem Saboru, ne postoji. Ja se nadam široj raspravi o različitim aspektima ove teme, ne samo ovoj danas istaknutoj kršenja prava na slobodu izražavanja muškaraca koji mole, već i o kršenju prava na slobodu izražavanja i okupljanja onih koji izražavaju neslaganje s molitvenim okupljanjima i porukama koje se na ovim javnim okupljanjima šalju, a koje se odnose na žene i ravnopravnosti spolova, ujedno jedne od najviših vrednota Ustava Republike Hrvatske - rekla je Šimonović Einwalter i dodala da i posebni izvjestitelj Ujedinjenih naroda za slobodu vjeroispovijesti ističe da sloboda vjere i uvjerenja može služiti kao štit, a ne kao mač za nanošenje štete drugima.

- Nadam se da će ta šira tema biti i raspravljena na radnim tijelima Hrvatskog sabora, na saborskim odborima te i u Saboru - rekla je.

Zbog kratkoće vremena nije mogla ukazati na sve probleme što izvješća koje je htjela.

- Riječ je o pravno neutemeljenom sustavu klasifikacije napada, problematično je što se u izvješću koriste vlastite definicije pravnih pojmova koje na žalost nisu ispravno navedene kako se navode u zakonima RH, a nisu ni ispravno tumačenje i primijenjene, na primjer kleveta, javno poticanje na mržnju. Pri tome se autori za velik broj primjera koje iznose nisu mogli sami odlučiti u koju od kategorija neki primjer pripada pa su navedene dvije ili tri istovremeno. Govori se o kaznenim djelima protivnim Zakonu o suzbijanju diskriminacije, a kao čelnica središnjeg tijela i netko tko je sudjelovao u izradi zakona, mogu vam reći da to sigurno nije točno. Navodi se više od 57 slučajeva napada, ali faktično se radi o izjavama, umjetničkim akcijama, novinskim tekstovima i slično. Kritika se doživljava kao napad i klasificira kao diskriminacija, javno poticanje na nasilje iz mržnje, zločine iz mržnje zbog vjeroispovijesti. Podsjetit ću da prema praksi Europskog suda za ljudska prava, još odavno, iz 1976. pa do danas, i to je dobro poznato demokratskim društvima, pravo na izražavanje zaštićeno je i kad vrijeđa, šokira i uznemiruje državu i bilo koji dio javnosti. Bez toga en postoji demokratsko društvo. Kao Pučka pravobraniteljica želim istaknuti da je iz perspektive ljudskih prava duboko problematičan u pogledu nerazumijevanja slobode izražavanja za jedno izvješće o ljudskim pravima, način na koji se novinarke i novinari, političarke i političari i javne osobe koji su kritički progovorili, javno poimenice proziva za protupravno postupanje što nije mala i nebitna stvar. Treće, uvodno je bilo riječi o fizičkim napadima. Naravno da osuđujem sve fizičke napade, međutim u ovom izvješću nema evidentiranih fizičkih napada na molitelje. Spominju se sukobi na granici fizičkog obračuna. Ono što sam ja iščitala je jedan slučaj fizičkog napada koji se klasificira kao zločin iz mržnje i vjeroispovijesti, međutim to nije napad na molitelje nego na bivšeg zastupnika Ivana Pernara. Pritom ću posjetiti da je isti Pernar pravomoćno osuđen za napad na Arijanu Lekić Fridrih, umjetnicu koja vodi performanse. Zabrinjava i okrivljavanje medija. Izvješće navodi totalitarnu propagandnu kampanju. Ono što me brine je što istovremeno zagovara totalitarne metode i traži kazneno procesuiranje za javno izražavanje kritičkih stavova koji spadaju u slobodu izražavanja. Koliko to pretjerano daleko ide je izražavanje da je difamacijska kampanja protiv muškaraca sljedila model totalitarne antisemitske propagande kakva se vodila u nacističkoj Njemačkoj - zaključila je.