Markić: To nije njezino tijelo. To što raste u tijelu je drugi čovjek

Žena se rađa s organom koji ima jednu jedinu funkciju, a to je da ako ikada u životu ostane trudna, nositi dijete, rekla je Željka Markić i poručila da o toj "kompliciranoj situaciji" treba ozbiljno razgovarati

<p>Hod za život nije politički skup, rekla je <strong>Željka Markić</strong> te pojasnila da političari dolaze, a posebice prije izbora, kada dolaze i oni koji hodaju i oni koji se bune protiv onih koji hodaju. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hod za život u Sisku </strong></p><p>- Mislim da je ovaj Hod bio super organiziran i jako sam sretna da se dogodio u Sisku u kojem sam tijekom Domovinskog rata imala priliku izvještavati kao novinarka i to je grad koji se jako puno i krvavo izborio - rekla je Markić. </p><p>Dodala je kako ne očekuju političare te da se Hod ne organizira zbog njih. </p><p>- On se organizira da bi ljudi kojima je važna zaštita svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti imali priliku svojim sugrađanima i cijeloj javnosti pokazati da oni smatraju da je jako važno da se život štiti od onda od kada počinje, a to je od začeća. Prema tome, drago nam je da dođu političari i novinari. Jer smatram da kada političar dođe na Hod za život, da time svojim biračima i građanima poručuje - ovo je moja vrijednost. Sad, hoće li oni ustrajati na toj vrijednosti, vidjet ćemo - rekla je Markić za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3837066/nakon-hoda-za-zivot-zeljka-markic-stigla-u-rtl-danas-otkriva-sto-ocekuje-od-izbora-i-nove-vlasti/" target="_blank">RTL Danas. </a></p><p>Kaže da s Hodom za slobodu nema problema. </p><p>- Ono s čime imam problem je da od osam gradova koji ove godine organiziraju Hod za život u dva grada gdje su SDP-ovi gradonačelnici, Rijeka i Sisak, aktivno i gradonačelnica u Sisku i gradonačelnik u Rijeci - otežavaju da se hoda kroz centar grada - objasnila je. </p><p>- Mi smo u kampanji za život, u kampanji nerođenog djeteta i njegove majke. Ono što nas pokreće je i ovaj, rekla bih, zbilja grassroots movement koji proizlazi iz ljudi, iz naroda, ne vode ga političari - to se jasno vidi, ne vode ga mediji, unatoč svima, ja bih rekla - poručila je Markić. </p><p>- Mi hodamo zato da bismo izložili u javnosti važnost da dijete zaštitimo na svaki mogući način istovremeno se brinući za njegovu majku i mislim da je nepošteno da u Hrvatskoj jedan dobar dio žena nema informaciju o tome da srce njezina djeteta kuca od 18. dana, da kad se radi pobačaj njezino dijete osjeća bol, da ona ima opcije odlučiti, ima ljudi koji žele pomoći da ona svoje dijete zadrži i mislim da je to jako važno - rekla je. </p><p>Markić je na tvrdnju kako je riječ o ženinom tijelu rekla da je "to neistina". </p><p>- To nije njezino tijelo. Žena se rađa s organom koji ima jednu jedinu funkciju, a to je da ako ikada u životu ostane trudna, nositi dijete. Ono što raste u njezinom tijelu je drugi čovjek, drugog spola, drugog genetskog koda, ona može nositi dječaka ili djevojčicu, on ima drugu krvnu grupu, prema tome - da, to je komplicirana situacija. Mi sve žene znamo da je, ali trebamo o njoj ozbiljno razgovarati. Te parole - to je moje tijelo - ne, čekaj, to je tvoje tijelo i u njemu tijelo jednog drugog čovjeka - poručila je. </p>