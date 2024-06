Marko Pejković o robotaksiju: 'Oni i sad voze po Zagrebu, zasigurno neće kršiti zakon...'

CEO Verna Marko Pejković za RTL govorio je o futurističkom taksiju koje je predstavio Mate Rimac.

- Da... Nije se moglo desiti u gori trenutak. Znači radili smo na tome šest mjeseci. Cijeli tim je intenzivno radio. Pripremali smo sve sve da bude savršeno. Znači, ovaj crtić što ste pokazali i vozilo i sve ostale stvari i toliko toga što još uopće nismo ni pokazali što je tamo bilo na kampusu. I onda u onom trenutku baš kad se trebao pojaviti, blokirao je prednji lijevi kotač i auto nije mogao izaći. Probali smo 15 minuta prije toga, probali smo 20 puta prije toga i desio se najgori trenutak - komentirao je nezgodu prilikom predstavljanja.

- Premijer sjedi tu, tim je cijeli ovdje. Onako svi gledamo hoće izaći - neće izaći. Na kraju trebali smo napraviti ono što su nam svi savjetovali. A to je prototip koji ne služi da vozi, nego služi da pokaže kako izgleda finalni dizajn, kako izgleda iznutra i izvana, kako cijelo korisničko iskustvo izgleda. Trebali smo ga staviti na stage, otkrit ga i to je to, ali ne, mi smo rekli, idemo naprijed. Želimo 'vau' efekt - dodao je.

Greška je otklonjena, a problem je bio u prednjem lijevom kotaču koji se zablokirao.

- Blokirao i jednostavno nije moglo krenuti. Pola sata nakon toga je bilo sve otklonjeno i riješeno. Auto vozi, sve radi... Meni je ustvari najviše žao zbog tima koji je na tome radio. Radili su na tome stvarno intenzivno da sve bude savršeno i onda u ključnom trenutku se to desilo. Nije to u konačnici presudno. Cijeli taj event je bio jako dobro popraćen. Investitori koji su bili tamo svi su oduševljeni. Stvarno su oduševljeni s time što smo pokazali i investitori i gradovi i svi uzvanici koje smo pozvali i strani mediji. Svi super pozitivno izvještavaju o tome, ali evo, desilo se šta se desilo - pojašnjava.

Komentirao je i zašto je to auto kao niti jedna drugi te po čemu se zapravo VERN razlikuje od ovih samovozećih auta koje već postoje.

- Trenutno od autonomnih automobila postoje neke dvije kategorije. Jedna kategorija su postojeći automobili koji voze ljudi i onda gore stave senzore i kažu OK, sad su to robotaksiji i to je nešto što, recimo, postoji u Americi, što postoje u Kini. Isti auto sa senzorima gore koja autonomno vozi, ali ima i volan i papučice itd. Druga kategorija su nešto što mi zovemo 'tosteri'. To su mini busevi, koji su za šest ili osam ljudi koji nisu baš fokusirani na neko korisničko iskustvo. Naš auto je dvosjed, fokusiran na korisničko iskustvo. Da taj interijer bude savršeno mjesto gdje ćete provesti vrijeme više kao vaša, recimo, dnevna soba nego nekakav automobil. I to još nitko nije tako prikazao. Drugi dio je da je to dio jednog ekosustava. Znači, auto je dio ekosustava koji uključuje i infrastrukturu. Mother shipovi kako ih mi zovemo gdje se oni čiste, gdje se radi inspekcija gdje se održavaju tako da vozilo uvijek bude čisto i sigurno. I treći dio je aplikacija, odnosno cijela platforma koja služi da bi se mogla usluga koristit - kazao je.

Upitan je i je li taj auto već bio na cesti.

- Taj auto koji ste vidjeli jučer nije bio na cesti, ali on je jedan od prototipova koji služi za druge stvari. Znači, imamo prototipove koji se testiraju upravo sad u Zagrebu, autonomna vožnja se testira. Konkretno, u Novom Zagrebu sa sigurnosnim vozačima koji su unutra. Ne možemo odmah izaći s autonomnim vozilom koji nema ni volana ni pedala. Moramo biti sigurni da sve savršeno funkcionira - pojasnio je te dodao da testna faza traje, ali u vozilu je i sigurnosni vozač koji prati sve i spreman je intervenirati ako nešto krene po krivu.

Odgovorio je i na pitanje hoće li moći takav auto i na autocestu.

- Apsolutno. Već sad ti prototipovi koje testiramo idu na obilaznicu. Oni su limitirani na 130 km na sat. Oni nikad neće kršiti zakon, ali mogu definitivno otići i do aerodroma i po obilaznici itd.. - govori.

Mnogi su skeptični da će sve biti gotovo do 2026. godine.

- Da, Mi smo na početku rekli da će konačni rok za izlazak usluge za korisnike bio 2026. Puno stvari koje smo dosad napravili tek sad izlaze u javnost. Sad kad smo prezentirali, sad možemo pokazati i pokazat ćemo i tvornicu koja sad kreće u izradu i taj mother ship koji sad kreće u izgradnju u Buzinu i vozila koja se sad testiraju, tako da nekako svi ti dijelovi slagalice sad napokon dolaze na svoje mjesto i vjerujemo 2026. za komercijalnu uslugu u Zagrebu je realistična - odgovara.

Upitan je i kako će futuristički vozilo biti konkurentno cijenama taksiju.

- Dva su glavna načina. Jedan način je u stvari mičemo vozača. To je nekih 50, 60 posto troška i to djelomično mijenjamo sa sustavom autonomne vožnje, ali ne u potpunosti. A drugi način da će se ovo vozilo puno više koristiti. Inače, ovo vozilo će se koristiti 5, 6, 7 puta više u odnosu na druge taksije, iako će auto biti skuplji. Zato smo stavili sve ove stvari unutra taj veliki ekran, super udobna sjedala, super interijere itd. Moći ćemo ga koristiti puno veći broj kilometara. Znači, usluga bi trebala biti puno konkretnija za krajnjeg korisnika - kazao je.

Ono što većinu ljudi zapravo zabrinjava je taj aspekt sigurnosti. Konkretno, Verne zgazi pješaka na pješačkom prijelazu. Tko je kriv?

- Prvo, to je vrlo nemoguć scenarij, Na početku da bi mogao uopće izaći na cestu, mora pokazati da je sigurniji nego ljudski vozač. Znači, ako se desi takav scenarij koji spominjete, bit će prvo jasno odrediti iz svih senzora i svih podataka koji se snimaju. Tko je kriv, jer ako je kriv auto, onda je odgovornost na operateru. I onda se opet gleda je li kriv sustav autonomne vožnje ili kriv sami auto. To se ispravlja i nakon toga se onda gleda jesu li slijeđene sve procedure otprilike kao u avionskoj industriji. Znači, putnik nikad nije kriv zato što nema nikakvu kontrolu - pojašnjava.

Upitan je i koliko ga zabrinjava Elon Musk koji je najavio 8. 8. svoj veliki robotaksi.

- Kad smo Rimac gradili, u jednom trenutku je Tesli krenulo 2013. S modelom X i onda je nama bilo puno lakše dobiti novce od investitora jer je cijela industrija počela. Počeli su ljudi više gledati električne aute. Počeli su dolaziti investitori. Tako da se nadam da ovo što će nam predstaviti, da će biti super uspjeh jer je to toliko veliko tržište i sve što radimo, mi smo dovoljno diferencirani da ono što oni naprave bolji posao bolje je i nama, tako da se navijamo za njih - govori.