Markotić kaže da stožer nije ispolitiziran. Na Twitteru lajka HDZ 'kao da nema sutra'

Jeste li znali da Twitter ima opciju preko koje možete vidjeti što je netko lajkao? Alemka Markotić na ovoj društvenoj mreži zbilja voli ljude povezane s HDZ-om

<p><strong>Alemka Markotić</strong> čvrsto opovrgava politizaciju Nacionalnog stožera. Ipak, ako je suditi po njenom Twitter profilu, ravnateljica zagrebačke Zarazne bolnice je gorljivi fan HDZ-a.</p><p>Dr. Markotić, jedna od članica Nacionalnog stožera, danas je za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a520982/Alemka-Markotic-za-N1-o-koronavirusu.html" target="_blank">N1</a> razjašnjavala širenje korona virusa, a na pitanje je li stožer ispolitiziran, spomenula je "druge izvore". Ovo su njene riječi, koje je prenio <a href="https://www.telegram.hr/politika-kriminal/nevidena-izjava-alemke-markotic-je-li-ona-to-zbilja-optuzila-oporbu-za-eksploziju-zaraze/" target="_blank">Telegram</a>:</p><p>"Ja to nikada nisam doživjela. Nisam član niti jedne stranke. Imala sam vrlo uspješnu suradnju s članovima HDZ-a, i potpora vlade je bila vrlo dobra. Politizacija je nastala iz drugih izvora, ne od strane Vlade ili struke, i vjerojatno je posljedica predizborne kampanje. Politizacija je možda i dovela do ove situacije. No, ljudi mi svakodnevno prilaze i govore da su presretni što smo ih spasili. To su živi ljudi na cesti, koji malo drugačije govore."</p><p>Twitter ima opciju "Likes", odnosno "Lajkovi". Kad ju odaberete, možete vidjeti što je neka osoba lajkala na ovoj društvenoj mreži. Alemka Markotić je razdijelila ukupno <a href="https://twitter.com/amarkotic/likes?lang=en" target="_blank">160 lajkova</a>, a većina ih je povezana s HDZ-om.</p><p>Među najomiljenijima su joj Vili Beroš, Andrej Plenković, Davor Božinović i bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović. Nađe se tu pokoji lajk za MUP RH i za Hrvatski katolički radio, ali dr. Markotić uglavnom pasionirano lajka objave povezane s HDZ-om. I to ne samo sada, u predizborno vrijeme, i ne samo teme vezane uz epidemiju korona virusa</p><h2>Lajkovi na sve strane</h2><p>Alemka je lajkala i Kolindinu čestitku rukometašima, Plenkovićevu objavu o predsjedanju Europskom unijom, Kolindinu zahvalu za izlazak na predsjedničke izbore, Plenkovićevu novogodišnju čestitku, Plenkovićevu objavu o stranačkom skupu u Vukovaru, Kolindin poziv na sučeljavanje, Plenkovićevo hvaljenje prikupljenim potpisima za Kolindinu kandidaturu, Kolindine predizborne slogane i brojne, brojne druge objave bivše predsjednice koje sežu i do 2018. godine.</p>