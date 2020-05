Markotić: Nisam nadležna za izbore, povjerenje je i dalje tu

Gošća današnjeg dnevnika RTL-a bila je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti "dr. Fran Mihaljević" Alemka Markotić. Doktorica Markotić govorila je o nizu tema među kojima je ipak najbitnija ona o kršenju mjera samoizolacije i glasanju na izborima.

POGLEDAJTE VIDEO: Capak i Božinović o samoizolaciji

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Markotić je prije mjesec i pol dana one koji krše mjere samoizolacije nazvala "bioteroristima".

- Svi ljudi koji znaju da su bili u kontaktu s bolesnima i koji su dobili upute, apeliram na moral i odgovorno ponašanje, će morati poštivati slične upute. A to je biti izolirani i ne ići dalje neko razdoblje da bi se spriječila zaraza. Međutim, u samoizolaciji ima i puno drugih ljudi koji su recimo vozači, drugi ljudi koji su morali po prirodi posla ići svakih nekoliko dana preko granice i natrag da bismo mi imali sve ono što nam treba. I u tim skupinama zasad nije primijećeno da se zaraza širila. Prema tome, i puno njih je tražilo da im se olakša i rad i život i sve. U tom kontekstu sve zemlje u svijetu promišljaju kako će olakšati život i kako tamo gdje se nije pokazalo da postoje epidemiološki razlozi ne moramo držati određene mjere - rekla je za RTL na tu temu pa dodala:

- Da danas, u ovom trenutku imamo veliki broj oboljelih kao prije mjesec dana, vjerojatno bi mjere samoizolacije bile drugačije iskomunicirane. To je sve dinamički proces i sve što radimo je vezano za epidemiološku situaciju.

Novinare RTL-a zanimalo je jesu li onda samo neko bioteroristi i ostaje li dr. Markotić pri svojoj izjavi.

- Svatko tko je svjestan da ima neku bolest koja može ugroziti drugoga. Bilo koja bolest, od morbila, HIV-a, ebole, Covida... I ako ste svjesni da svojim ponašanjem i akcijom možete ugroziti drugoga. Onda da, to je čin bioterorizma i možemo ga tako u širem smislu doživljavati. A sve mjere koje smo nametali, odnosno komunicirali, služile su da se zaštiti populacija u Hrvatskoj i da se kompletno zaštitimo od širenja novog koronavirusa. I sve te mjere su se pokazale jako dobrima. To smo ne samo mi govorili već su govorili i drugi. I vi mediji ste govorili da je to sve bilo dobro. To govore i vanjski mediji, stručnjaci i političari da je Hrvatska odradila odličan posao. Hrvatska sada, kao i druge zemlje pokušava građanima olakšati život kada imamo pojedinačne slučajeve i mali broj inficiranih, tražimo načina kako da se ljudima olakša život, kako da se ekonomija pokrene i kako da uspostavimo neko novo normalno, a da ostanemo odgovorni.

Slijedom svega, nametnulo se pitanje izbora. Pa hoće li na glasanje biti omogućen odlazak svima, samo nekima ili kako?

- Nisam nadležna ni za kakve izbore. Za izbore je nadležan DIP. Kad i ako ono odluči da će biti izbori, onda će uputiti, pretpostavljam prema epidemiološkoj službi, da se daju okviri za ponašanje i djelovanje koji će ovisiti o epidemiološkoj situaciji koja će tada biti. Niti jedan liječnik niti epidemiolog, a najmanje ljudi u ovom Stožeru, kao što je kolega Capak i svi mi liječnici... Epidemiolozi su danima i noćima pisali sve te upute i smjernice da bi situacija bila dobra i sigurno su to zadnji ljudi koji će učiniti bilo što situacija ne bude dobra. Prema tome, sve aktivnosti koje se odvijaju u ovoj državi, kad netko traži savjet epidemiologa, bit će dat taj savjet po pravilima struke.

Ipak, u cijeloj situaciji teško se oteti dojmu da je Stožer danas više ispolitiziran nego što je to bio na svojemu početku. Ima li u tome istine? Je li Stožer izgubio povjerenje građana?

- Povjerenje građana ne jer nama pristižu u dnevnim kontaktima jako puno potpore. Čak mnogi građani pokušaj politizacije Stožera ne doživljavaju dobro jer im se to ne sviđa. Nas i dalje doživljavaju kao stručnjake. Mi smo to, bili smo prije mjesec dana kada je bila kriza i kada su se svi bojali i čekali što ćemo reći i kako ćemo pomoći. To smo radili tada, a to radimo i sada i radit ćemo dok bude trajala opasnost. A onaj tko radi politizaciju, zna zašto ju radi, ali to nema veze s nama.