Markotić: 'Zabrinjava me porast oboljelih, možda ćemo na nekim mjestima morati pojačati mjere'

Provode se pojačane kontrole i tamo gdje se identificira rizično mjesto, tu će biti strože mjere, rekla je Alemka Markotić pa najavila da će se lijek protiv ebole Remdesivir koristiti i kod nas

<p>Današnja gošća <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/ravnateljica-klinike-za-infektivne-bolesti-dr-fran-mihaljevic-alemka-markotic-o-epidemiji-koronavirusa---611817.html" target="_blank">Dnevnika Nove TV</a> bila je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti "dr. Fran Mihaljević" <strong>dr. Alemka Markotić.</strong></p><p>Članica Stožera civilne zaštite odgovorila je na pitanja hoće li se zbog ovog porasta broja zaraženih postrožiti mjere, je li situacija s korona virusom pod kontrolom i kada možemo očekivati pad broja zaraženih.</p><p><strong>Hrvatska </strong>si ne može dopustiti novo zatvaranje pa će, poučena prijašnjim iskustvom i s puno više saznanja o <strong>korona virusu</strong>, morati pronaći suživot s virusom kroz propisane mjere koje su trenutno na snazi.</p><p>- Postoje mehanizmi i postoje mjere koje su vrlo učinkovite. Ako se držimo distance, nosimo u zatvorenim prostorima maske, koristimo dezinficijense i redovito peremo ruke, možemo držati situaciju pod kontrolom. Isto tako ako se ne okupljamo u zatvorenim mjestima se u velikom broju bez da se držimo pravila - rekla je <strong>Markotić </strong>te dodala jednu bitnu razliku u odnosu na prvi val:</p><p>- S druge strane, toplije je, prozračno i sve je otvoreno i moguće je lakše stvari kontrolirati nego što je to bilo usred zime kad su svi bili u zatvorenom.</p><p>Stručnjaci još pokušavaju otkriti kako se virus ponaša, tj. mijenja li karakteristike i na koji način. Ono što se zna jest da su svi trenutno zaraženi pod kontrolom, no bitno je vidjeti u kojem smjeru će ići.</p><p>- Mi sada imamo u bolnici 33 pacijenta, troje je na respiratoru. U samim simptomima nema nekih drugačijih stvari. Ono što pratimo je da, ako gledamo grad Zagreb u kojemu je najveći broj pozitivnih, za sada je 11 posto hospitalizirano. Za njih je procijenjeno da im je potreban zdravstveni nadzor. To je u skladu s onim što smo imali cijelo vrijeme - dodala je Markotić i nadovezala se:</p><p>- Očekivati je, s obzirom na to da ovo povećanje potraje dva tjedna, da ćemo vidjeti sad ove novooboljele, u kojem će smjeru ići. Nadam se da će sve biti pod kontrolom i da ćemo sve, kao i prvi put, držati i mi kliničari i epidemiolozi, pod kontrolom.</p><h2>Moguće postrožavanje mjera</h2><p>Ono što sve zanima je moguće uvođenje strožih mjera. Markotić ističe da će se to biti tamo gdje se pojavi lokalno žarište kako ne bi došlo do većeg proboja.</p><p>- Provode se pojačane kontrole i tamo gdje se identificira rizično mjesto, tu će biti strože mjere - rekla je pa najavila da će se lijek protiv ebole <strong>Remdesivir </strong>koristiti i kod nas:</p><p>- Po prvim ispitivanjima je dobio, prvo u Americi, onda i u EU, dobio jednu vrstu ubrzanog odobrenja za primjenu gdje određene koristi ima od tog lijeka. Ne da bismo rekli kako je to nešto spektakularno, ali bi mogao pomoći u određenim situacijama</p><h2>Zabrinjava ju rast novih slučajeva</h2><p>Zabrinjava je rast broja novozaraženih u susjednim zemljama, kao i rast novih slučajeva bilo gdje u svijetu.</p><p>- Dolaze ljudi, puno je naših državljana, a oni mogu dolaziti. Dolazili su i prije. Situacija je bila ipak s većim brojem slučajeva, dok je Hrvatska imala jedan ili ni jedan slučajeva. Ono što je važno je da se svi pridržavaju mjera. Većinom je zaraza unesena preko naših državljana koji su bili u drugim zemljama u posjeti pa se vratili sa zarazom - istaknula je i dodala da do sada nije identificirano da su državljani Hrvatske bili izvori zaraze u drugim zemljama.</p><p>- Ako su bili u područjima gdje bi moglo biti više zaraženih slučajeva, neka budu oprezniji i neka se ne kreću previše među drugima, pogovoto među rizičnim skupinama - poručila je Markotić.</p><p>Za izbore građanima poručuje pridržavanje mjera objavljenih na web stranicama <strong>DIP-a.</strong></p><p>- Staviti masku na lice, držati distancu, dezinficirati ruke, biti strpljiv, čuvati ljude unutra i sebe i bit će sve u redu - zaključila je.Markotić.</p>